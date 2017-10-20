Стала известна дата начала официальной продажи iPhone 8 в Азербайджане (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 27 октября стартуют официальные продажи новых смартфонов Apple - iPhone 8, сказала в пятницу Trend руководитель проектов Apple Premium Reseller в регионе СНГ Надежда Дамарад.

По словам Дамарад, официальная цена iPhone 8 по Азербайджану будет озвучена на следующей неделе в понедельник.

"Конечная стоимость будет сформирована исходя из цены производителя, а так же от действующих в стране таможенных пошлин. Что же касается официальных продаж iPhone Х, то они стартуют третьего ноября в США и Канаде. Мы ожидаем их появление в официальном дистрибьюторском канале Азербайджана в первой декаде декабря", - сказала Дамарад.

В настоящее время объем официальных продаж устройств Apple в Азербайджане, как считает Дамарад, не столь велика, тем не менее, компания активно работает над тем, чтобы сделать их более популярными в стране.

"Одной из стратегий продвижения бренда является открытие официальных магазинов. Сегодня мы открыли новый магазин, работающий по новой концепции. В будущем году откроются еще два новых магазина в Баку. Мы хотим развить этот бизнес на качественном уровне. Мы хотим научить потребителя покупать легальную продукцию, а не привозить ее с собой из Дубая или США, так как в случае поломки нельзя будет осуществить ее ремонт в авторизованном сервисном центре. У нас очень амбициозные планы по расширению присутствия в розничном сегменте, и в том числе в каналах B2B. Очень плотно работаем со сферой образования, и плюс ко всему наша компания Asbis Enterprises открыла свой офис в стране", - сказала Дамарад.

Руководитель проектов Apple Premium Reseller в регионе СНГ также упомянула о важных аспектах борьбы с "серым" рынком. На данный момент борьба с "серым" рынком, как считает Дамарад достаточно лобовая. То есть нам нужно стараться как-то выравнивать ценники. Мы не можем просто взять и научить потребителя платить большую сумму. Например, сегодня в Баку проходит Шопинг-фестиваль с учетом этого и определенных условий кредитования у нас получается очень хорошее предложение. Причем дешевле, чем на "сером" рынке. Мы пытаемся выравнивать цены таким способом и плюс ко всему хотим решить некоторые юридические моменты. Мы провели колоссальную работу по этому вопросу в Казахстане, где сейчас доля официальных продаж Apple достигает 70 процентов", - сказала Дамарад.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus представили на презентации Apple в Купертино 12 сентября. Основные отличия от предшественника заключаются в новом процессоре A11 Bionic, стеклянной задней панели, поддержке беспроводной зарядки по стандарту Qi (собственные беспроводные зарядные устройства Apple поставит на рынок в 2018 году). iPhone 8 Plus также получил новый режим «студийного света» для портретной съёмки: лицо программно обрабатывается и «подсвечивается» в нескольких вариантах.

Продажи новых смартфонов Apple в США, Европе и нескольких других ключевых странах начались 22 сентября, а в России - с 29 сентября.