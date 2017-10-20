"Лаборатория Касперского" ищет молодых специалистов по кибербезопасности

20 октября 2017 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Лаборатория Касперского» запустила программу поиска талантов в области кибербезопасности CybersecurityfortheNextGeneration.

Партнерами компании стали такие предприятия, как «Росатом», «Гринатом», «Газпром нефть», PwC, Schlumberger и DassaultSystemes. Программа нацелена на студентов и молодых специалистов.

Участникам Cybersecurity for the Next Generation необходимо предложить свое решение реальных кейсов, с которыми бизнес сталкивается в работе. Например, задание PwCзаключается в разработке приложения, способного автоматически собирать в социальных сетях новости по теме информационной безопасности и анализировать их. «Газпром нефть» ищет алгоритм, который находил бы в корпоративной сети устройства, несанкционированно подключенные к Интернету. Однако не все кейсы носят технический характер: например, сама «Лаборатория Касперского» предлагает написать сценарии игровых тренингов по кибербезопасности в сферах здравоохранения, банковского сектора и розничной торговли.

Победитель программы получит грант в размере 10 тысяч долларов. Занявший второе место будет направлен на Security Analyst Summit, а занявший третье место отправится на другую профильную конференцию по информационной безопасности. Кроме того, участников ждут призы от партнеров: стажировки, гаджеты и другие полезные подарки.

«Кибербезопасность стала важнейшим элементом нашей цифровой жизни. При этом отрасль до сих пор испытывает кадровый голод, особенно среди молодых специалистов – хотя здесь они могут рассчитывать на стабильную, высокооплачиваемую и интересную работу. С помощью этой программы мы хотим показать, какой захватывающей и разнообразной может быть сфера информационной безопасности, и помочь раскрыться в ней талантливым новичкам. Эксперты – важная часть любой индустрии, и мы можем по праву гордиться теми специалистами, которые у нас есть сейчас. Но мы убеждены, что часть нашей миссии - искать новые таланты», - отметил Кирилл Ширяев, руководитель отдела подбора персонала, развития бренда работодателя и образовательных программ «Лаборатории Касперского».

Заявки принимаются до 1 ноября, как от индивидуальных участников, так и от команд до трех человек. Не позднее 8 ноября экспертное жюри выберет финалистов. Их пригласят на международный финал, который состоится в Праге 5-6 декабря. Ознакомиться с полным списком кейсов, узнать больше о программе и зарегистрироваться можно на сайте securitynextgen.ru.

Azernews Newspaper
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