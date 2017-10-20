Азербайджанский спутник ведет онлайн трансляцию игр лиги чемпионов UEFA и Евролиги

20 октября 2017 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор спутниковой связи Азербайджана ОАО "Азеркосмос" обеспечил трансляцию телеканала Tivibu посредством спутника Azerspace-1, где ведется онлайн-вещание игр лиги чемпионов UEFA и Евролиги, говорится в распространенном в пятницу сообщении ОАО.

Согласно контракту, подписанному ОАО и турецким оператором Turk Telekom, прямая трансляция игр транслируется посредством азербайджанского спутника во многие международные центры вещания.

Как говорится в сообщении ОАО, ресурсы спутника Azerspace-1 были также использованы для обеспечения бесперебойного вещания хода президентских выборов в Кыргызстане 15 октября 2017 года.

В настоящее время посредством спутника осуществляется вещание ряда телеканалов Кыргызстана, в числе которых – NTS, TV Centr Asia, Azia TV, Echo Manasa, Osh Pirim HD, Kyrgyzstan TV, New TV HD, TNT Aziya и 7 TV Kyrgyzstan, которые доступны для просмотра на частоте 11015 MHz (скорость: 13000, поляризация – H, FEC - 3/4).

Общее число транслируемых через азербайджанский спутник теле- и радиоканалов по данным Flysat превышает 120. Спутник размещен на орбитальной позиции в 46 градусов восточной долготы.

Запуск первого телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-1 был осуществлен восьмого февраля 2013 года.

Спутник предназначен для предоставления услуг цифрового ТВ, создания мультисервисных сетей VSAT и обеспечения правительственной связи. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Azernews Newspaper
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