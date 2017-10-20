Kapital Bank - официальный партнер научного семинара «Построение инновационных экосистем»

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank является официальным партнером научного семинара «Построение инновационных экосистем», состоявшегося 19-21 октября 2017 года в Бакинском инженерном университете. Семинар будут вести специалисты, приглашенные из компании Global Innovation Catalyst, University of Berkeley Kaliforniya и Stanford University.

На мероприятии присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр образования Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, председатель наблюдательного совета Kapital Bank Джалал Гасымов и руководящий состав банка, также депутаты Милли Меджлиса, ректора, представители различных организаций и ведомств, общественные деятели и другие лица.

Основной целью мероприятия является поддержка подготовки документа «дорожной карты» по созданию инновационной экосистемы лицами, работающими на руководящих должностях в соответствующих государственных учреждениях. В ходе семинара члены комиссии подготовят трехлетний план действий, основанный на знаниях и создании инновационной экономики, базируясь на трансформацию бизнес-экосистемы.

Следует отметить, на мероприятии выступили директор направления по обучению менеджеров UC Berkeley Григорий ЛаБланк, а также основатель и председатель компании Global Innovation Catalyst Камран Элахиан и другие официальные гости.

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