Российская Eastwind представила проект «национальный мессенджер» для Узбекистана

25 декабря 2017 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская компания Eastwind представила пилотный проект мессенджера, рассчитанного на пользователей в Узбекистане.

В Центре развития системы «Электронное правительство» состоялась встреча с директором российской компании Борисом Бубновым, презентовавшим разрабатываемый проект «национальный мессенджер».

Представители компании Eastwind ознакомили с разрабатываемым проектом – «Национальный мессенжер», являющимся одним мессенджером на все случаи жизни. Представители компании рассказали о преимуществах внедрения и использования данного продукта: прежде всего это безопасный мессенджер, современный инструмент для коммуникаций, электронный кошелек, приложение предлагающее удобные городские сервисы и развлекательный контент.

В ходе встречи представители Eastwind и специалиста Центра развития системы «Электронное правительство» обсудили интересующие их вопросы, относительно роли данного приложения для электронного правительства. Обе стороны проявили интерес к дальнейшему сотрудничеству и возможного запуска пилотного проекта, разработанного для Узбекистана.

Основанная в 1997 году компания Eastwind – один из крупнейших рос­сийских разработ­чиков и поставщиков программного обеспечения для телекоммуникационного рынка.

Ранее сообщалось что АК "Узбектелеком" в ближайшее время планирует запустить мессенджер Uzphone, который, по заявлениям разработчиков, станет местным аналогом Telegram, Skype, Viber и WhatsApp.

Сообщалось что необходимость появления собственного варианта всемирно известных приложений обусловлена рядом факторов, среди которых желание узбекской стороны перетянуть часть доходов, которые зарабатывают в Узбекистане зарубежные компании, а также предоставить пользователям функционал, который не будет потреблять так много трафика, как зарубежные аналоги.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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