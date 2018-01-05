Новогодняя кампания от Azercell

5 января 2018 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии Нового года лидер рынка мобильной связи Azercell Telekom, как всегда, обрадовал своих абонентов новой кампанией.

Абоненты Azercell, купившие билеты в сети кинотеатров ParkCinema с 28 декабря 2017 года по четвертое января 2018 года, в качестве новогоднего подарка получили бесплатные разговорные минуты и SMS.

Таким образом, абоненты Azercell, пришедшие на сеанс фильма, не только развлеклись и отдохнули, но и получили подарки.

Наряду с предоставлением высококачественных услуг своим абонентам, Azercell продолжит и впредь радовать их приятными сюрпризами.

ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - была учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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