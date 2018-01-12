Azercell запускает новую кампанию

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom продолжает радовать своих абонентов уже с первых дней нового года. Компания запускает новую кампанию смартфонов для 4,5-миллионной сети абонентов, сообщает в пятницу мобильный оператор.

Начиная с 12 января, в рамках кампании General Mobile 6, абоненты не только смогут приобрести в беспроцентный кредит смартфоны GM 6 с поддержкой 4G, отличающиеся мощной функциональностью, за 35 манатов в месяц, но и получат ряд преимуществ. Так, участники кампании ежемесячно будут получать в подарок интернет-пакет на 5 GB, а также бесплатную лицензию на антивирус Касперского для мобильных устройств сроком на один год. Кампания действительна во всех офисах и дилерских магазинах Azercell.

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ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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