Определился победитель проводимого при поддержке Nar сезона по "Брейн-рингу" (ФОТО)

19 января 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подошел к концу десятый по счету сезон по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», традиционно проводимых при поддержке Nar. В соревнованиях состязались 32 команды, представляющие 15 регионов и 9 высших учебных заведений республики, сообщает в пятницу мобильный оператор.

По итогам игр, обладателем традиционного кубка «Билик» стала команда «Сумгайыт». Одолев победителя первой половины 2017 года – команду «Ичеришехер» в последней игре сезона, команда «Сумгайыт» также завоевала титул чемпиона по «Брейн-рингу» 2017 года.

Еще один конкурс был проведен во время телевизионных трансляций интеллектуальных игр «Брейн-ринг». Так, зрители, которые первыми дали правильные ответы на вопросы посредством страницы Nar в Twitter по ходу эфира, получали специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители «Брейн-ринг» получили неплохие шансы выиграть подарки от Nar.

Более подробную информацию можно получить, посетив аккаунт @salamnar в Twitter.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентам.

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