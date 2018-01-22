Bakcell начала очередной отбор проектов для участия в программе AppLab

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, объявляет об окончании регистрации проектов, заявленных для участия в программе AppLab.

В ходе очередного регистрационного процесса, прошедшего в период с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года, на рассмотрение отборочной комиссии было представлено 32 проекта, в основном в таких категориях как «Деятельность в сфере IT» и «Мобильные приложения». По результатам оценивания, авторы самых успешных проектов будут приглашены для презентации своих идей перед отборочной комиссией AppLab, состоящей из представителей руководства компании Bakcell, потенциальных инвесторов, выпускников программы AppLab и других специалистов в сфере IT. В свою очередь, комиссия отберет самые лучшие проекты для участия в программе.

Начиная с февраля 2018 года, команды-победители получат доступ в инкубационный центр AppLab, оснащённый помещениями для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Специальная команда экспертов, состоящая из представителей компаний Bakcell и других партнеров AppLab, предоставит молодым разработчикам свои советы, чтобы помочь превратить их идеи в продукты или услуги, способные конкурировать как на местном, так и на международном рынке.

С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Компания продолжает искать разработчиков, а также интересные стартапы и команды в нашей стране, чтобы помочь им в признании и реализации их таланта, а также в воплощении их идей и в поиске источников финансирования и инвестиций. Многие из проектов разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Одна из основных стратегических задач Bakcell заключается в том, чтобы обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в их начинаниях, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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