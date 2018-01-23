Bakcell в очередной раз получила сертификат SociallyDevoted

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell была награждена сертификатом SociallyDevoted (социально ориентированный) за последний квартал 2017 года.

Широко известная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности крупных компаний всего мира в социальных сетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети Facebook в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года. Bakcell с гордостью сообщает, что, согласно результатам данного мониторинга, компания продемонстрировала 100-процентный результат по ответам на вопросы абонентов на своей официальной странице в Facebook. Это четвертый по счету сертификат SociallyDevoted полученный компанией Bakcell в 2017 году, за количество ответов на вопросы клиентов в социальной сети Facebook. Тот факт, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек, делает это достижение еще более весомым и значимым.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка, нуждах и интересах представителей всех слоев населения страны.

Клиенты Bakcell имеют возможность связаться с компанией не только посредством Информационного Центра «555», работающего круглосуточно 7 дней в неделю, но и посредством официальной страницы компании в социальной сети Facebook, обеспечивающей 100-процентное реагирование на их запросы.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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