Китай начинает отбор космонавтов для работы на своей космической станции

23 января 2018 19:21 (UTC+04:00)

Китай начинает отбор нового поколения космонавтов, которые будут готовиться к работе на отечественной пилотируемой космической станции.

Как сообщает агентство Синьхуа, скоро стартует отбор, право на подачу заявки будут иметь, в том числе, китайские ученые и инженеры, заявил заместитель главы канцелярии Программы пилотируемых космических полетов КНР, первый китайский космонавт Ян Ливэй, которого цитирует газета "Чайна Дейли".

"Мы намерены выбрать подходящих кандидатов в компаниях космической отрасли, исследовательских институтах и вузах и обучить их, чтобы они стали инженерами и специалистами по определению полезной нагрузки, способными работать на космической станции", - сказал он во время Дня открытых дверей в городке космонавтов в Пекине.

"Те, кто хочет подать заявку на должность инженера, должны иметь степень магистра, а кандидаты в специалисты по определению полезной нагрузки - доктора", - уточнил Ян Ливэй, добавив, что все претенденты должны иметь также по меньшей мере трехлетний опыт работы.

Китайская космическая станция будет полностью сдана в эксплуатацию, как ожидается, около 2022 года.

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