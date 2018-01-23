Китай начинает отбор космонавтов для работы на своей космической станции

Китай начинает отбор нового поколения космонавтов, которые будут готовиться к работе на отечественной пилотируемой космической станции.

Как сообщает агентство Синьхуа, скоро стартует отбор, право на подачу заявки будут иметь, в том числе, китайские ученые и инженеры, заявил заместитель главы канцелярии Программы пилотируемых космических полетов КНР, первый китайский космонавт Ян Ливэй, которого цитирует газета "Чайна Дейли".

"Мы намерены выбрать подходящих кандидатов в компаниях космической отрасли, исследовательских институтах и вузах и обучить их, чтобы они стали инженерами и специалистами по определению полезной нагрузки, способными работать на космической станции", - сказал он во время Дня открытых дверей в городке космонавтов в Пекине.

"Те, кто хочет подать заявку на должность инженера, должны иметь степень магистра, а кандидаты в специалисты по определению полезной нагрузки - доктора", - уточнил Ян Ливэй, добавив, что все претенденты должны иметь также по меньшей мере трехлетний опыт работы.

Китайская космическая станция будет полностью сдана в эксплуатацию, как ожидается, около 2022 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.