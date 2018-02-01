Почта Азербайджана увеличивает число дебетовых карт MasterCard

1 февраля 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Почтовый оператор Азербайджана ООО Azerpoct приступил к эмиссии очередной партии дебетовых карт MasterCard, говорится в сообщении, министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Новая партия карт поддерживает технологию бесконтактных платежей MasterCard.

Стать обладателем таких карт может любой желающий: для их получения можно обратиться в центры поддержки клиентов Azerpoct, предъявив удостоверение личности.

Годовая стоимость обслуживания карт для юридических и физических лиц составляет 10 манатов, на два года – 18 манатов, на три года – 24 маната.

Годовая стоимость обслуживания карт для сотрудников компаний, имеющих партнерские отношения с Azerpoct, составляет восемь манатов, на два года – 15 манатов, на три года – 21 манат.

ООО Azerpoct обладает разветвленной сетью почтовой связи, в которую входят более 1,5 тысячи отделений по всей стране. Помимо традиционных видов услуг почтовой связи, предприятие также оказывает финансовые услуги населению.

Почтовый оператор приступил к оказанию финансовых услуг в 2012 году в соответствии с лицензией Центрального банка Азербайджана. Сегодня свыше 1,2 тысячи отделений почтовой связи ООО предоставлена возможность оказания всех видов банковских услуг (за исключением выдачи кредитов и привлечения депозитов) на основании лицензии Центробанка.

Число активных платежных карт, эмитированных Azerpoct, превышает 23 тысячи единиц. Карты Azerpoct используются для расчетов по заработной плате. Количество установленных ООО банкоматов составляет 15, а POS-терминалов - более 100.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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Azernews Newspaper
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