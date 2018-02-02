Китай ввел в эксплуатацию первый рентгеновский астрономический спутник Huiyan

Управление наукой, техникой и промышленностью для государственной обороны КНР, Китайское национальное космическое управление объявили, что после семи месяцев испытаний первый китайский рентгеновский астрономический спутник Huiyan официально введен в эксплуатацию.

Во время орбитальных испытаний спутник Huiyan провел сканирование изображений и наблюдение за конкретными небесными телами из фиксированной точки; были получены первоначальные результаты наблюдений за черными дырами и нейтронными звездами.

В будущем спутник продолжит наблюдение за черными дырами и нейтронными звездами в пределах Млечного пути, предоставит больше информации об их происхождении и эволюции.

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