В Баку запустят сервис удаленной диагностики автомобилей

БАКУ /Trend/ - Уже в конце первого квартала текущего года может быть запущен сервис удаленной диагностики транспортных средств - CarDoctor, сказал Trend руководитель проекта Азер Алиев.

По словам Алиева, в настоящее время осуществляется завершающий этап усовершенствования пользовательских приборов CarDoctor, которые подвергнутся некоторым изменениям.

Приборы, которые будут предложены потребителям, позволят самостоятельно проводить диагностику автомобиля, подключаясь к централизованной системе по сети интернет. Информация о неисправности автомобиля будет высылаться владельцу автомобиля по SMS и на адрес электронной почты.

Сервис впервые был апробирован на автозаправочной станции SOCAR. На АЗС установлен стационарный терминал CarDoctor, который позволяет владельцу автомобиля самостоятельно провести диагностику транспортного средства.

Устройство визуально похоже на платежный терминал. Процедура компьютерной диагностики автомобиля предусматривает чтение шифров возможных неисправностей на основных узлах машины с помощью технического оборудования. Информация о той или иной неисправности распечатывается в виде чека и предоставляется владельцу автомобиля.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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