Защита детей в интернете должна вестись сообща - центр по проблемам информации Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Интернет-сервис провайдеры Азербайджана не способны в одиночку обеспечить должную защиту подростков от негативного влияния интернета, сказал Trend в понедельник глава исследовательского центра по проблемам информации Яшар Гаджиев.

По словам Гаджиева, к изучению данной проблемы должны быть привлечены определенные попечительские советы, соответствующие комитеты, действующие при школах и другие организации.

"В первую очередь на первый план выходят также психологические аспекты. Например, есть интеренет-зависимые дети, в отношении которых нужно использовать более чуткие подходы. Это очень серьезная проблема, которая еще не нашла своего ответа. Чтобы ребенок был подготовлен, обязательно необходимо проводить тренинги, чтобы у него выработался так называемый иммунитет к подобного рода нежелательным явлениям глобальной сети. Это большая беда, с которой провайдеры вряд ли смогут справиться в одиночку. Общество должно быть обеспокоено этим явлением", - сказал Гаджиев.

Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day) отмечается во второй день второй недели второго месяца года. В 2018 году он придется на шестое февраля.

Этот день был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель - пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.

"В этот день проводят конференции, круглые столы, образовательные семинары, посвященные мерам защиты от вредоносного влияния интернет на подрастающее поколение. Завтра в азербайджанском государственном университете нефти и промышленности совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий будет организован семинар, посвященный указанным проблемам в стране", - сказал Гаджиев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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