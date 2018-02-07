Очередной региональный магазин Azercell Exclusive теперь в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана Azercell Telecom продолжает увеличивать число магазинов новой концепции. Компания Azercell, планирующая расширить число эксклюзивных магазинов нового типа в столице и регионах, 7 февраля предоставила в пользование свой новый магазин концепции Azercell Exclusive в Хачмазе. Данный магазин, расположенный по адресу: город Хачмаз, улица Наримана Нариманова 40, оснащен самым современным оборудованием и организован в соответствии с новой концепцией «Nordic». Отличие магазина связано с наличием открытого пространства в офисе, удобстве сервисов и возможностях выбора. Здесь абоненты могут изучить, сравнить и протестировать желаемую продукцию. В случае неправильного выбора, невозможности подключения услуг и при других проблемах профессиональные продавцы окажут абонентам нужную поддержку. В данном магазине также осуществляются все операции, предоставляемые в других центрах обслуживания абонентов, за исключением операций по получению фактуры и по переводу номера «с одного имени на другое». Здесь абоненты также могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, и в то же время купить мобильные телефоны в кредит и за наличные средства. Следует отметить, что магазин в Хачмазе предоставляется в пользование абонентов с понедельника по субботу без перерыва с 9:00 утра до 19:00 вечера.

В день открытия нового офиса, компания Azercell представила своим абонентам очередную скидочную кампанию в качестве специального подарка. Так, в день открытия, абоненты, делающие покупки в магазине Azercell Exclusive в Хачмазе, получили подарки стоимостью 50 процентов от потраченной ими суммы.

В течение года компания Azercell намерена расширить сеть магазинов Azercell Exclusive по всей стране и тем самым, обеспечить более удобное и продуктивное обслуживание абонентов.

ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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