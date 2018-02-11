Тарифы почты Азербайджана на доставку заказов по е-коммерции могут быть пересмотрены

БАКУ /Trend/ - Электронная торговая площадка Azexport ведет переговоры с почтовым оператором Азербайджана ООО Azerpoct по вопросу снижения стоимости доставки купленных через торговую площадку товаров, сказал Trend глава портала Azexport Заур Гардашев.

По словам Гардашева, услуги, предлагаемые почтовым оператором по доставке отправлений, играют важную роль в деятельности портала Azexport.

«С момента начала своей деятельности мы проводим регулярные встречи с Azerpoct. Сейчас предметом обсуждений является вопрос сокращения времени доставки заказанных посредством портала товаров и снижения стоимости услуг доставки для азербайджанских экспортеров. Предложения по этим вопросам уже представлены в Azerpoct», - сказал Гардашев.

Ранее Azexport предложила Azerpoct создать независимые распределительные центры, выполняющие функции складского хозяйства в логистической системе. В распределительных центрах, можно хранить определенное количество малогабаритных товаров, на которые имеется большой спрос.

ООО Azerpoct, как сказал ранее Гардашев, имеет реальные шансы стать крупным международным перевозчиком уровня таких компаний как Fedex, DHL, Aramex и др. Однако чтобы Azerpoct смог выйти на международный уровень, ей необходим эффективный менеджмент. Сегодня эта пустота ощутима. Пока почтовый оператор работает в одностороннем порядке, то есть осуществляет доставку товаров заказчикам в Азербайджане. Портал Azexport, как сказал Гардашев, заинтересован в том, чтобы, доставка осуществлялась в независимости от направления, в том числе и транзитом через Азербайджан в третьи страны.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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