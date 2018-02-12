Узбекистан может привлечь российскую компанию для расширения доступа в интернет

12 февраля 2018 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Ростелеком» может помочь Узбекистану в расширении услуги доступа в международную сеть интернет по сети российского национального оператора связи, сообщают узбекские СМИ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества на встрече представителей АК «Узбектелеком» с делегацией ПАО «Ростелеком» во главе с директором департамента по работе с международными операторами связи М. Акининым в Ташкенте.

Стороны рассматривали вопросы сотрудничества по предоставлению услуг доступа в международную сеть интернет, организации международных транзитных каналов, обеспечению качественного, надежного и бесперебойного функционирования организованных каналов связи.

Рассматривались также общие вопросы дальнейшей совместной работы, обсуждалось расширение сотрудничества по разным направлениям услуг электросвязи.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет-трафиком.

Сейчас Узбекистан зависим от северного интернет-канала, проходящего через Казахстан и Россию. Доступ в глобальную информационную сеть в стране остается одним из самых худших в мире. Это касается цены, объема трафика, времени загрузки страниц и надежности интернет-соединений.

В последнем отчете Speedtest Global Index, который опубликован в ноябре 2017 года, в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета Узбекистан занял 127-е место с улучшением на одну позицию.

По данным министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, общее количество интернет-пользователей в Узбекистане в 2017 году увеличилось более чем на треть и достигло 20 миллионов человек. При этом скорость доступа к интернету к январю 2018 года выросла до 104 мегабит в секунду.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан и ЕБРР будут сотрудничать в сфере туризма
Экономика 12 февраля 19:50
На фондовом рынке Узбекистана зафиксирован рост выпуска акций
Бизнес 12 февраля 16:58
Курс евро существенно понизился к узбекскому суму
Бизнес 12 февраля 14:39
В Узбекистане снизилась добыча нефти
Энергетика 12 февраля 13:22
Глава МИД Узбекистана обсудил с главой МИД Индии развитие двусторонних контактов
Узбекистан 12 февраля 12:55
Вторичное жилье в Ташкенте вновь подорожало
Бизнес 12 февраля 12:03
До озера Иссык-Куль начнет курсировать поезд из Ташкента
Бизнес 12 февраля 10:26
В Узбекистане вырос объем промышленного производства
Бизнес 12 февраля 09:36
Главы МИД Узбекистана и Ирана обсудили перспективы двусторонних отношений
Узбекистан 11 февраля 11:22
Глава МИД Узбекистана и президент Ирана обсудили ситуацию в Афганистане
Узбекистан 11 февраля 11:17
Узбекистан будет сотрудничать с корейской компанией в развитии геоинформационных систем
Бизнес 10 февраля 17:46
ЮНИСЕФ объявляет в Узбекистане тендер
Тендеры 10 февраля 16:09
Центробанк Узбекистана о потребительских ценах в январе
Бизнес 10 февраля 12:52
Нацбанк Узбекистана объявляет тендер
Тендеры 10 февраля 12:32
Узбекистан и Украина займутся совместным разведением крупного рогатого скота
Бизнес 9 февраля 20:20
Узбекистан ввел стандарты "халяль" для продуктов
Бизнес 9 февраля 17:46
В Узбекистане будут созданы новые промзоны
Бизнес 9 февраля 14:20
АО GM Uzbekistan утроило продажи автомобилей в России
Бизнес 9 февраля 14:08