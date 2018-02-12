Узбекистан может привлечь российскую компанию для расширения доступа в интернет

БАКУ /Trend/ - «Ростелеком» может помочь Узбекистану в расширении услуги доступа в международную сеть интернет по сети российского национального оператора связи, сообщают узбекские СМИ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества на встрече представителей АК «Узбектелеком» с делегацией ПАО «Ростелеком» во главе с директором департамента по работе с международными операторами связи М. Акининым в Ташкенте.

Стороны рассматривали вопросы сотрудничества по предоставлению услуг доступа в международную сеть интернет, организации международных транзитных каналов, обеспечению качественного, надежного и бесперебойного функционирования организованных каналов связи.

Рассматривались также общие вопросы дальнейшей совместной работы, обсуждалось расширение сотрудничества по разным направлениям услуг электросвязи.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет-трафиком.

Сейчас Узбекистан зависим от северного интернет-канала, проходящего через Казахстан и Россию. Доступ в глобальную информационную сеть в стране остается одним из самых худших в мире. Это касается цены, объема трафика, времени загрузки страниц и надежности интернет-соединений.

В последнем отчете Speedtest Global Index, который опубликован в ноябре 2017 года, в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета Узбекистан занял 127-е место с улучшением на одну позицию.

По данным министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, общее количество интернет-пользователей в Узбекистане в 2017 году увеличилось более чем на треть и достигло 20 миллионов человек. При этом скорость доступа к интернету к январю 2018 года выросла до 104 мегабит в секунду.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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