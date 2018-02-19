Microsoft запустила новую программу для стартапов

19 февраля 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Корпорация Microsoft объявляет о запуске новой программы Microsoft for Startups, предоставляющей молодым инновационным компаниям доступ к бизнесу, технологиям и возможностям, которые помогают стартапам расширять клиентскую базу, налаживать продажи, развиваться на надежной платформе, растущей вместе с ними, и общаться с бизнес-сообществом и заказчиками. В течение следующих двух лет компания обязуется инвестировать 500 миллионов долларов США, чтобы предложить стартапам опции совместных продаж, а также доступ к нашим технологиям и новые площадки для содействия сотрудничеству с местными экосистемами. Без сомнения, стартапы являются двигателем инноваций, и, сотрудничая с их основателями и инвесторами, Microsoft помогает ускорить их рост.

Новая программа разработана с целью оказания помощи стартапам: в нахождении новых клиентов, налаживании продаж в новых отраслях и на новых рынках.

Microsoft for Startups использует уникальный подход для того, чтобы стартапы и их потенциальные клиенты могли найти друг друга. У Microsoft свыше 30 000 торговых представителей и 800 000 партнеров по всему миру, сопровождающих внедрение облачных решений Microsoft в компаниях всех размеров и во всех отраслях. Программа предоставляет ресурсы для подготовки отделов маркетинга и продаж, соответствующих стандартам крупных корпораций, а затем помогает им наладить продажи в сотрудничестве с Microsoft.

Быстро внедрять инновации, имея доступ к надежным технологиям, поддержке и инструментам разработчиков. Программа предоставляет стартапам бесплатные кредиты ресурсов Azure ценностью до 120 тысяч долларов США, техническую поддержку корпоративного уровня и инструменты для разработчиков для создания инновационных решений на базе облака, которому доверяют 90 процентов компаний из списка Fortune 500.

Получить доступ к нужным ресурсам в нужное время. Microsoft for Startups помогает стартапам на каждом этапе в экосистемах по всему миру:

- Microsoft Reactors — это физические площадки, где предприниматели, разработчики, инвесторы и бизнес-сообщество могут собираться вместе, чтобы общаться, учиться и делиться знаниями. В ближайшие месяцы откроются новые площадки Microsoft Reactor в Лондоне, Сиднее, Тель-Авиве, Берлине, Шанхае и Пекине. Сегодня такие площадки уже функционируют в Редмонде, Сиэтле, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

- Доступ к программе Microsoft ScaleUp (ранее известной как Microsoft Accelerators), помогающей стартапам на этапе финансирования раунда «А» и на дальнейших этапах развития создавать продукты, соответствующие требованиям рынка, совершенствовать свою инфраструктуру и развивать бизнес, используя Azure и сервисы Microsoft Dynamics.

- Связи с Microsoft Ventures, командой Microsoft, специализирующейся на стратегических венчурных инвестициях, чья миссия – быть активным партнером на ключевых стадиях роста стартапа, как правило, путем инвестирования на этапах между раундами «A» и «D».

Стартапы вдохновляют нас тем, что расширяют горизонты возможного и создают решения, делающие нашу повседневную жизнь лучше и удобнее – как в бизнесе, так и дома. Компания Microsoft рада сотрудничать со стартапами, чтобы помогать каждому человеку и каждой организации на планете достигать большего.

Дополнительная информация по ссылке: https://startups.microsoft.com.

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Azernews Newspaper
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