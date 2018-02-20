«Лаборатория Касперского» защитит абонентов Azercell от киберугроз

БАКУ /Trend/ - Только в 2017 году в Азербайджане кибератакам подверглись более 12 000 пользователей мобильных устройств.

Оператор мобильной связи Азербайджана Azercell Telekom и компания «Лаборатория Касперского» стремятся обеспечить максимальную безопасность своих пользователей. Поэтому все смартфоны General Mobile 6, приобретённые с одним из тарифных планов Azercell, теперь защищены решением Kaspersky Internet Security для Android. Защита бесплатна в течение года с момента покупки телефона.

По статистике «Лаборатории Касперского»*, более 12,5 тысячи азербайджанских мобильных пользователей подверглись попыткам заражения в 2017 году. Почти половину (47 процентов) атаковали рекламные троянцы. Это согласуется с общемировой тенденцией. При этом эксперты отмечают, что реклама в случае заражения становится действительно назойливой — в какой-то момент устройством становиться просто невозможно пользоваться.

Однако в число самых распространённых зловредов попали и умирающие классы угроз, например, SMS-троянцы. Это значит, что в Азербайджане ещё актуальны атаки на мобильный счет жертвы при помощи SMS-подписок или SMS-платежей.

Особенную обеспокоенность экспертов вызывает тот факт, что в топ угроз попал и один из наиболее опасных классов троянцев — так называемые «рутовальщики». После проникновения в систему они получают права суперпользователя и таким образом делают свое обнаружение и удаление практически невозможным. Речь идёт, например, о семействах троянцев ZTorg и IOP. В таких случаях на первый план выходит задача максимально эффективно предотвратить заражение, а сделать это можно только при помощи специализированных защитных решений.

«Нас с Azercell связывают давние и плодотворные отношения, в основе которых — забота о пользователе. В мире киберугроз нет границ, так же как нет более или менее опасных устройств и сфер. К сожалению, если где-то в киберзащите есть брешь, киберпреступники обязательно её найдут. Хорошая новость в том, что наше решение надежно закрывает все эти бреши и работает так, что минимизирует опасность почти любого заражения. Поэтому в этом плане пользователи Azercell теперь могут быть абсолютно спокойны», — отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Azercell — крупнейший оператор сотовой связи страны, и мы просто не можем рисковать безопасностью своих клиентов. Интернет сегодня становится всё более мобильным, а значит и мобильных угроз становится всё больше. Одно неосторожное движение может стоить абоненту потерянных личных данных, баланса на телефоне или по меньшей мере существенно затруднить работу устройства. Чтобы минимизировать такие риски, мы и заключили соглашение с «Лабораторией Касперского» — одним из ведущих игроков в сфере кибербезопасности. Надеемся, что это не последний наш совместный проект», — добавила Нигяр Шихлинская, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Azercell.

Решение Kaspersky Internet Security для Android блокирует вредоносное ПО и опасные ссылки, фильтрует нежелательные звонки и SMS, а также защищает личные данные пользователя от посторонних глаз. В случае потери устройства вы сможете найти его, удаленно заблокировать и очистить память. Надежная защита решения сочетается с высокой производительностью, поэтому его использование не влияет на скорость мобильных коммуникаций и работы в сети.

*Данные получены с помощью облачной защитной инфраструктуры Kaspersky Security Network.

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