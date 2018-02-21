Azercell организовала тренинги в Губе в рамках проекта «Зимняя школа карьеры SABAH» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telekom продолжает оказывать поддержку развитию образования и студентов в нашей стране. В рамках зимней школы карьеры SABAH, организованной во второй раз, сотрудники компании провели тренинги для студентов в Губе. Отметим, что до мероприятия инструкторы побывали на приеме у заместителя министра образования. В рамках зимней школы профессиональные инструкторы компании Azercell Вахида Оруджова, Севиндж Теймурова и Джейхун Сулейманов поделились со студентами своими знаниями и умениями в сфере карьерного планирования, составления CV и резюме, подготовки к интервью, а также навыков в проведении презентаций. Цель тренингов - освоение навыков, необходимых для успешного начала карьеры студентам SABAH, обучающимся на последнем курсе.

Отметим, что Azercell поддерживает широкое сотрудничество с группами SABAH. Компания была представлена и в первом проекте зимней школы карьеры SABAH, организованной в прошлом году. Кроме того, в рамках студенческо-стипендиальной программы Azercell, 50% мест, заявленных по городу Баку, было выделено группам SABAH. Студенты групп SABAH составили одну из 5 команд, отобранных для шестимесячной инкубационной программы в результате сотрудничества с центром инноваций и предпринимательства Barama. В 2017 году для студентов групп SABAH был организован ознакомительный визит в Azercell Plaza и проведены короткие сессии на темы “Знакомство с GSM-технологиями», «Управление продуктами» и «Создай свой бренд».

ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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