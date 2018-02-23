БАКУ /Trend/ - Nar удостоен награды «Лучший мобильный оператор года» от Navigator Business Awards. Организаторы высоко оценили современную бизнес-модель оператора, а также деятельность, отличающуюся ориентированностью на клиентов.

Основными причинами присуждения Nar награды «Лучший мобильный оператор года» стали успешная оптимизация бизнес-стратегии в соответствии с мировым опытом, вложение крупных инвестиций, а также предоставление современных решений, основанных на требованиях и пожеланиях клиентов и партнеров оператора.

Принимая эту престижную награду, главный исполнительный директор компании Azerfon (торговая марка Nar) Гуннар Панке отметил, что благодаря современным технологиям и продолжительным инвестициям, Nar предлагает каждому пользователю услуги высокого качества по выгодной цене.

«Благодаря применению самых современных технологий и беспрерывным инвестициям, Nar имеет возможность предлагать высококачественные услуги по выгодным ценам. Оптимизировав нашу бизнес-стратегию, мы смогли в значительной мере увеличить общую продуктивность нашей компании. В то же время мы создали предложения, отличающиеся простотой в использовании и доступностью. В результате Nar постепенно становится одним из самых любимых брендов народа. Наша компания уделяет особое внимание мнению клиентов и партнеров, и эта премия вдохновит нас на еще более значимые достижения и продолжительный успех», - отметил Гуннар Панке.

Добавим, что прошлый год ознаменовался для Nar такими значимыми событиями, как существенное улучшение инфраструктуры сети, увеличение количества и охвата базовых станций 3G и 4G, запуск сети LTE в регионах страны, представление услуги HD Voice, а также создание высокоскоростной сети мобильного интернета в бакинском метро. В последнем квартале 2017 года сеть Nar была названа лучшей сетью для мобильных звонков в стране, по результатам независимых тестов, проведенных P3 Communications.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 миллионам абонентов.

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