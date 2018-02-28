В Азербайджане готовятся новые законы в сфере инвестиций и инноваций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются новые законы в сфере инвестиций и инноваций, сказал выступивший на состоявшемся в Баку инновационном форуме Microsoft, замминистра транспорта связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По словам Велизаде, инновационное развитие для страны является самым приоритетным направлением и особенно важно, что к этому процессу подключается бизнес и молодежь.

"По мере того как этот процесс обретет массовость, развитие Азербайджана будет возрастать с ещё большими темпами. Азербайджан обладает большим потенциалом в этой области, и страна может достичь значительных успехов в данной сфере. С этой сточки зрения, роль участников информационного общества крайне важна. И мы уверены, что все мы, будь то госведомства, бизнес или студенты сможем сообща достичь успехов", - сказал Велизаде.

У Азербайджана, по словам замминистра, есть определенные успехи в этой сфере.

"В первую очередь можно отметить то, что объявленная в стране инновационная политика закреплена правовыми основами, что создаёт возможность для привлечения в Азербайджан инвестиций во многие направления, в том числе и в сферу ИКТ. Для того чтобы это направление ещё более развивалось в Азербайджане, разрабатывается новый инвестиционный закон, который будет отвечать всем современным требованиям и создаст необходимые условия для прихода в страну структур желающих осуществлять свою деятельность в Азербайджане. Наряду с этим, в Азербайджане также готовятся законы об инновациях, и мы считаем, что новое законодательство по инвестициям и инновациям способствуют инновативному развитию страны", - сказал Велизаде.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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