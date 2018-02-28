В Азербайджане готовятся новые законы в сфере инвестиций и инноваций

28 февраля 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются новые законы в сфере инвестиций и инноваций, сказал выступивший на состоявшемся в Баку инновационном форуме Microsoft, замминистра транспорта связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По словам Велизаде, инновационное развитие для страны является самым приоритетным направлением и особенно важно, что к этому процессу подключается бизнес и молодежь.

"По мере того как этот процесс обретет массовость, развитие Азербайджана будет возрастать с ещё большими темпами. Азербайджан обладает большим потенциалом в этой области, и страна может достичь значительных успехов в данной сфере. С этой сточки зрения, роль участников информационного общества крайне важна. И мы уверены, что все мы, будь то госведомства, бизнес или студенты сможем сообща достичь успехов", - сказал Велизаде.

У Азербайджана, по словам замминистра, есть определенные успехи в этой сфере.

"В первую очередь можно отметить то, что объявленная в стране инновационная политика закреплена правовыми основами, что создаёт возможность для привлечения в Азербайджан инвестиций во многие направления, в том числе и в сферу ИКТ. Для того чтобы это направление ещё более развивалось в Азербайджане, разрабатывается новый инвестиционный закон, который будет отвечать всем современным требованиям и создаст необходимые условия для прихода в страну структур желающих осуществлять свою деятельность в Азербайджане. Наряду с этим, в Азербайджане также готовятся законы об инновациях, и мы считаем, что новое законодательство по инвестициям и инновациям способствуют инновативному развитию страны", - сказал Велизаде.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Минсвязи Азербайджана предлагает обучать правилам безопасности в интернете в школе
ИКТ 6 февраля 15:29
Проблема с качеством интернета в Азербайджане носит в основном локальный характер - министерство
ИКТ 6 февраля 15:17
Эльмир Велизаде: Интернет это глобальный источник знаний и он должен служить во благо общества
ИКТ 6 февраля 13:05
Назначен еще один замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
ИКТ 5 февраля 17:56
Минсвязи Азербайджана и Служба ASAN научат граждан пользоваться е-услугами
ИКТ 15 декабря 2017 14:01
В Азербайджане готовится ряд законопроектов в сфере инноваций - замминистра
ИКТ 15 декабря 2017 12:03
Госведомства Азербайджана представили новые инструменты для разработки мобильных платформ
ИКТ 21 ноября 2017 14:24
"Дорожная карта" по развитию ИКТ в Азербайджане поможет повысить рентабельность отраслевых бизнес-структур - замминистра
ИКТ 14 декабря 2016 15:54
В почтовых отделениях Азербайджана будут доступны все IT-услуги - замминистра
ИКТ 28 ноября 2016 14:39
Для развития перспективных мобильных технологий в Азербайджане будут выделены дополнительные частоты - замминистра
ИКТ 28 ноября 2016 14:35
Silk Way поддержит доставку из Китая приобретенных онлайн товаров
ИКТ 28 ноября 2016 12:38
Для частных провайдеров в регионах Азербайджана будут созданы необходимые условия - замминистра
ИКТ 17 мая 2016 19:12
Минсвязи Азербайджана определяет перечень услуг регионального DATA-центра
ИКТ 17 мая 2016 19:06
В Азербайджане готовятся законодательные инициативы по венчурному финансированию
ИКТ 17 мая 2016 17:53
В Азербайджане началось формирование венчурных фондов - замминистра
ИКТ 17 мая 2016 16:24
Азербайджан и Туркменистан работают над подписанием документов по TASIM
ИКТ 17 марта 2016 16:32
Азербайджан обеспечит альтернативность каналов интернета - замминистра
ИКТ 17 марта 2016 14:38
Уровень проникновения интернета в Азербайджане превысил 75% - замминистра
ИКТ 1 марта 2016 12:23