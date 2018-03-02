Azercell Telekom и RMDM запустили социальный проект по защите детского здоровья

БАКУ /Trend/ - 27 февраля 2018 года ООО "Azercell Telekom" и Республиканский лечебно-диагностический центр (RMDM) запустили совместный социальный проект по защите детского здоровья. С целью выявления гепатита В, С, С-реактивного белка и СПИДа в рамках проекта, осуществляемого в мобильной клинике Azercell, профессиональный медперсонал RMDM взял у детей, размещенных в Ассоциации “SOS Uşaq Kəndləri – Azərbaycan”, анализы крови, и результаты обследования были представлены по мобильному телефону по сети Azercell Telekom родителям, а также директору предприятия. Данные были заархивированы компанией Azercell Telekom в условиях полной секретности на основе автоматизированной технологии. В дальнейшем планируется осуществление данного проекта в рамках более широких социальных групп.

Целью реализации пилотного проекта является оказание качественного медицинского обслуживания в сфере детского здоровья и защита детей путем обеспечения раннего обнаружения возможных заболеваний. Проведение социального проекта совместно с Республиканским лечебно-диагностическим центром обусловлено тем, что RMDM является первым и единственным медицинским учреждением в Баку, удостоенным специального золотого знака отличия после прохождения аккредитации JCI (Joint Commission International), отвечающей высшим международным стандартам медицины, и функционирование в составе данного центра лаборатории, получившей сертификат ISO15189 и оснащенной современными и лучшими автоматическими анализаторами.

Для справки отметим, что большинство проектов, осуществленных ООО "Azercell Telekom" в течение 22-летней деятельности, направлено на обеспечение прав детей, их здоровья и благосостояния. Услуги и проекты компании «Детская горячая линия», «Детский параолимпийский комитет», «Мобильная зубная клиника», «Мобильная глазная клиника», «Универсальная защита», «Защита для Android», «Родительская защита» для безопасного использования сети мнтернет детьми успешно осуществляются и сегодня.

ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам таких международных систем, как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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