Azercell приняла участие в очередной карьерной выставке

БАКУ /Trend/ - OOO Azercell Telekom, участие которого в карьерных выставках для поддержки студентов и выпускников в нашей стране превратилось в традицию, участвовала в первой «Карьерной выставке», организованной карьерным центром “ASAN kadr” школы волонтерства ASAN и Бакинской высшей школой нефти.

Стенд Azercell, подготовленный сотрудниками департамента человеческих ресурсов, был принят с большим интересом на выставке в Бакинской высшей школе нефти. Стенд содержал информацию о принципах работы компании и приоритетные критерии отбора персонала. Здесь также можно было получить информацию о возможностях, созданных в Azercell для студентов и выпускников, программах и проектах, направленных на развитие молодежи. Представители компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих работать в Azercell, ответили на их вопросы и дали советы.

Следует отметить, что цель проведения мероприятия - дать рекомендации молодым людям, находящимся в поиске работы, соответствующей их знаниям и возможностям, а также помочь им построить свою будущую карьеру. Отметим, что Azercell Telecom всегда поддерживает талантливую молодежь в этом направлении. За последние несколько лет по инициативе Azercel, компания постоянно организовывает Карьерные дни. В прошлом году Azercell поддержала студентов на 12 международной карьерной выставке, организованной ITECA и министерством образования.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 80 процентов территории (за исключением оккупированных территорий) и 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги 7 дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг с одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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