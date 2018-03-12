Продолжается капремонт железной дороги Баку - Бёюк-Кесик (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается очередной этап капитального ремонта железных дорог Азербайджана: работы идут на 600-километровой линии Баку - Бёюк-Кесик, говорится в понедельник в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В понедельник стартовал ремонт 5,7 километра железнодорожных путей на станции Бёюк-Кесик и в направлении Бёюк-Кесик - Гардабани. Работы продлятся неделю.

Напомним, 14 апреля 2015 года с целью исполнения второго этапа проекта «Реконструкция Азербайджанских железных дорог» между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и чешской MORAVIA STEEL было подписано соглашение в дополнение к экспортному контракту «О материально-техническом снабжении и капитальном ремонте 600-километрового участка Баку - Бёюк-Кесик железных дорог Азербайджанской Республики».

Реализация нового проекта началась в конце октября 2015 года. На данный момент капитально отремонтировано 470 километров железной дороги.

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