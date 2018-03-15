Азербайджан и Туркменистан могут объединить Азию и Европу - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан открыт для переговоров по присоединению к проекту «Север-Юг».

Об этом в четверг в ходе брифинга заявил посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев.

По словам посла, у двух стран имеется потенциал для того, чтобы объединить Азию и Европу.

«В Туркменистане имеется вся необходимая инфраструктура для присоединения к проекту «Север-Юг». Завершается строительство международного морского порта в городе Туркменбаши», - отметил дипломат.

Туркменский посол также отметил значимость транспортного проекта «Ляпис-Лазурь», участниками которого являются Афганистан, Турция, Туркменистан, Азербайджан и Грузия.

В октябре 2017 года между Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией было подписано соглашение о проекте «Ляпис-Лазурь», который после реализации может стать одним из ключевых международных торговых и транспортных коридоров, напрямую связывающим Афганистан с Европой.

Маршрут «Ляпис-Лазурь» возьмет начало от станции Акина на севере Афганистана, и будет пролегать через Туркменистан, Каспийское море, Баку, Тбилиси и далее до Стамбула и Европы.

Транспортный коридор «Север-Юг» - призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн, будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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