БАКУ /Trend/ - Nar представил обновленный вариант продукта Qutu, позволяющего пользователям экономить свои расходы и время.

Qutu – это уникальный продукт, объединяющий в себе волоконно-оптический интернет и цифровое телевидение для домашнего использования, а также минуты для звонков по всем направлениям внутри страны и услуги мобильного интернета.

Обновленные пакеты Qutu, цена которых начинается от 22 AZN, отныне включают в себя бесплатные внутритарифные минуты, а также до 1000 минут для звонков по всем направлениям внутри страны, до 3 Гб мобильного интернета и волоконно-оптический интернет со скоростью до 40 Мб. Еще одним нововведением является то, что количество телевизионных каналов в пакете Basic было доведено до 200 и в пакет были включены 40 HD-каналов. Пользуясь преимуществами обновленных пакетов Qutu, абоненты получат возможность экономить до 70% средств, расходуемых на услуги связи.

Предложение Qutu позволяет каждому пользователю выбрать пакет по своему вкусу. Чтобы воспользоваться обновленным предложением, получить информацию о зоне охвата и заказать пакет в режиме онлайн, достаточно посетить сайт qutu.nar.az.

Нужно отметить, что продукт Qutu предлагается оператором Nar совместно с провайдером CityNet. Qutu стал первым продуктом на рынке связи Азербайджана, предлагающим волоконно-оптический интернет, цифровое телевидение и услуги мобильной связи в одном пакете.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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