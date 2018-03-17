Абоненты Nar смогут обменять минуты на мегабайты, а мегабайты на минуты

17 марта 2018 00:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Nar отметился еще одним нововведением на рынке мобильной связи Азербайджана. Благодаря уникальному и инновационному предложению, абоненты получили возможность распоряжаться бонусами по своему усмотрению, и обменивать одни бонусы на другие. Другими словами, данная новинка позволит каждому абоненту обменивать бонусные минуты на мегабайты, и наоборот, мегабайты на минуты разговора.

Данная возможность, предоставляемая в рамках предложения Exchange, позволяет обменять сотни накопленных мегабайтов и минут. Так, абонент сможет обменять одну бонусную минуту на 2 мегабайта, или 2 мегабайта на одну бонусную минуту. Предложение, которое также предоставляет возможность контролировать обмениваемые бонусы, доступно для всех пользователей пакетов Full. Стоимость каждой обменной операции составляет всего 20 гяпик.

Напомним, что основной отличительной чертой пакетов Full является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Пакеты включают в себя минуты разговора внутри страны и большой объем интернет-трафика. Данной возможностью могут пользоваться также и абоненты в роуминге.

Более подробную информацию о пакетах Full можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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Azernews Newspaper
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