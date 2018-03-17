Ailə NET поднимает скорость интернет-подключения

БАКУ /Trend/

Интернет провайдер Ailə NET продолжает радовать своих абонентов и этой весной, увеличив минимальную скорость подключения оптико-волоконного интернета от 10 Mbit/s до 15 Mbit/s накануне праздника Новруз.

С 17-го марта 2018-го года пользователи Ailə NET с тарифом 10 Mbit/s и выше будут иметь более скоростной, широкополосной доступ к интернету за прежнею абонентскую оплату.

Ежедневно с 12:00 по 00:00 абонентам будет доступно интернет-подключение скоростью 15 Мbit/s, а от 00:00 по 12:00 скорость интернет-подключения поднимется до 20 Мbit/s.

Абонентам тарифных планов Ailə NET выше 15 Мbit/s также будет предоставлено более скоростное интернет соединение, при этом цены тарифных планов останутся неизменными. С новыми, более скоростными интернет тарифами можно ознакомиться на сайте http://aile.tv/tariffs

Кроме того, применяются специальные тарифы для новых абонентов оптоволоконного интернета Ailə NET. Так, абоненты, оплатив подписку за 2 месяца, получат 4-х антенный WiFi роутер Xioami в подарок, а также кабель и подключение бесплатно.

Оптоволоконный интернет от Ailə NET не зависит от телефонных линий, кроме того для подключения не требуется ADSL модем.

За более подробной информацией можно позвонить в центр клиентской поддержки: 012 920.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.