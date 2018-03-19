Число подключений к сети бесплатного Wi-Fi госоператора связи Баку достигло 4 млн

БАКУ /Trend/ - Число подключений к бесплатной услуге Wi-Fi ООО "Бакинская телефонная связь" достигло четырех миллионов, сообщили Trend в понедельник в ООО.

Работы по расширению охвата беспроводной сетью интернета ведутся с марта 2017 года в рамках проекта "Общественный Wi-Fi". В общей сложности бесплатный Wi-Fi "Бакинской телефонной связи" доступен в 18 точках столицы. Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернета в местах массового скопления людей.

Бесплатный Wi-Fi развернут на территории "Ичеришехер", Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, парка Нариманова (около одноименной станции метро), "Зимнего парка", "Парка Белый город", "Парка офицеров", парков "Сахиль", Ахундова, Сабира, Хагани, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна, "Муган", "Деде Горгуд", "Измир", парка Fashion Avenue, расположенного между Port Baku Residence и Port Baku Mall и др.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть "Baku loves you" и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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