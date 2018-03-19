Bakcell рекомендует своим абонентом воспользоваться сервисом TaxFree4U

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, рекомендует своим абонентам воспользоваться преимуществами услуги Bakcell TaxFree4U, благодаря которой они могут с легкостью получить обратно НДС от сумм, потраченных на покупки за рубежом.

В рамках сотрудничества со службой TaxFree4U, абоненты Bakcell отправляющиеся в страны Европы, имеют возможность воспользоваться специальным мобильным приложением, чтобы вернуть НДС от сумм, потраченных на покупки в этих странах. Благодаря приложению Bakcell TaxFree4U, не нужно заполнять каких-либо дополнительных деклараций на суммы, зарегистрированные посредством приложения, или стоять в длинных очередях. Еще одним преимуществом приложения, является возможность возврата суммы налога на дополнительную стоимость не только за покупки совершенные в партнерских сетях и магазинах, но и покупки совершенные во всех других торговых объектах, являющихся плательщиками НДС.

После установки приложения “Bakcell TaxFree4U” на своем мобильном телефоне, абоненты Bakcell смогут с легкостью вносить в программу свои расходы и получать обратно до 19% от общей суммы, потраченной на покупки, сделанные в таких странах как Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия и Великобритания.

Мобильное приложение доступно на азербайджанском, английском и русском языках и может быть использовано всеми абонентами Bakcell.

Приложение “Bakcell TaxFree4U” можно скачать посредством AppStore или GooglePlay. Для регистрации, нужно всего лишь отправить СМС на короткий номер 5678.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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