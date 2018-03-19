Bakcell рекомендует своим абонентом воспользоваться сервисом TaxFree4U

19 марта 2018 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, рекомендует своим абонентам воспользоваться преимуществами услуги Bakcell TaxFree4U, благодаря которой они могут с легкостью получить обратно НДС от сумм, потраченных на покупки за рубежом.

В рамках сотрудничества со службой TaxFree4U, абоненты Bakcell отправляющиеся в страны Европы, имеют возможность воспользоваться специальным мобильным приложением, чтобы вернуть НДС от сумм, потраченных на покупки в этих странах. Благодаря приложению Bakcell TaxFree4U, не нужно заполнять каких-либо дополнительных деклараций на суммы, зарегистрированные посредством приложения, или стоять в длинных очередях. Еще одним преимуществом приложения, является возможность возврата суммы налога на дополнительную стоимость не только за покупки совершенные в партнерских сетях и магазинах, но и покупки совершенные во всех других торговых объектах, являющихся плательщиками НДС.

После установки приложения “Bakcell TaxFree4U” на своем мобильном телефоне, абоненты Bakcell смогут с легкостью вносить в программу свои расходы и получать обратно до 19% от общей суммы, потраченной на покупки, сделанные в таких странах как Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия и Великобритания.

Мобильное приложение доступно на азербайджанском, английском и русском языках и может быть использовано всеми абонентами Bakcell.

Приложение “Bakcell TaxFree4U” можно скачать посредством AppStore или GooglePlay. Для регистрации, нужно всего лишь отправить СМС на короткий номер 5678.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Работники Bakcell посетили общественный реабилитационный центр UAFA в Хачмазе (ФОТО)
ИКТ 16 марта 21:01
Мобильный оператор Азербайджана отсрочил запуск сервиса оплаты услуг паркинга
ИКТ 16 марта 10:25
Очередная кампания от Bakcell и Megafun
ИКТ 15 марта 17:30
Мобильный оператор Азербайджана применит новый метод активации Sim-карт
ИКТ 14 марта 17:44
Bakcell приняла участие в очередной карьерной выставке
ИКТ 12 марта 22:24
Компания Bakcell поддержала проведение выставки «Искусство, ремесло и предпринимательство» (ФОТО)
ИКТ 9 марта 17:29
Руководство Bakcell приняло участие в экспертных дискуссиях в Барселоне (ФОТО)
ИКТ 7 марта 16:28
Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA (FOTO)
ИКТ 5 марта 17:55
Bakcell проводит кампанию по случаю праздника Новруз
ИКТ 1 марта 10:04
Мобильный оператор Азербайджана применил собственный алгоритм выявления SIM-BOX номеров
ИКТ 27 февраля 11:40
Мобильный оператор Азербайджана устранил проблему с долгами в роуминге
ИКТ 27 февраля 11:30
Азербайджанский бизнес сможет бесплатно пользоваться корпоративной почтой в роуминге
ИКТ 26 февраля 16:48
Мобильный оператор стал продвигать «облачные» сервисы
ИКТ 26 февраля 12:26
Мобильный оператор Азербайджана запускает для малого бизнеса сервис Office in a Box
ИКТ 26 февраля 11:14
Мобильный оператор Азербайджана заключил новый контракт в рамках концепции "интернет вещей"
ИКТ 23 февраля 18:09
Bakcell собрала вместе выпускников и новых участников AppLab
ИКТ 23 февраля 17:00
Bakcell завершила отбор проектов для разработки в рамках программы AppLab (ФОТО)
ИКТ 16 февраля 12:05
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
ИКТ 9 февраля 17:52