Оператор связи Баку возобновил работы по оптимизации кабельной сети

27 марта 2018 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" возобновило работы по оптимизации инфраструктуры кабельно-канализационных сооружений (ККС), сообщил Trend во вторник источник на телекоммуникационном рынке страны.

Оператору было поручено приостановить строительно-монтажные работы в связи с праздником Новруз, отмечавшимся в стране с 20 по 27 марта, во избежание возможных сбоев в работе сетей связи.

Работы по оптимизации кабельной инфраструктуры столицы будут приостановлены также в преддверии очередного этапа гонок "Формулы-1", которые пройдут в апреле.

Оптимизация предусматривает объединение или вывод из эксплуатации проложенных в ККС кабельных линий. Из эксплуатации выводятся лишь пришедшие в негодность оборудование и кабели, которые могут стать причиной аварийных ситуаций.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev

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Azernews Newspaper
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