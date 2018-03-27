Twitter ввел запрет на рекламу криптовалют

27 марта 2018 11:38 (UTC+04:00)

Американская интернет-компания Twitter сообщила, что со вторника начнет вводить запрет на рекламу криптовают вслед за аналогичным решением Google и Facebook, сообщил агентству Рейтер представитель компании, передает ТАСС.

Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках или криптобиржами, регулирующимися японским государством.

Политика запрета рекламы криптовалют будет развернута полностью в течение месяца, уточнил Twitter.

Ранее такое же решение приняли другие крупные американские интернет-компании. Так, социальная сеть Facebook уже запретила в конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с "вводящей в заблуждение" рекламой.

Компания Google также сообщала, что с лета введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Биткоин дешевеет, инвесторы ожидают более убедительной динамики на текущей неделе
Бизнес 26 марта 09:50
Saga Foundation объявила о планах создать криптовалюту, обеспеченную банковскими вкладами
Бизнес 24 марта 14:46
В России допустили возможность обмена криптовалют на рубли
Бизнес 22 марта 12:20
В Азербайджане предлагают внедрить ICO для привлечения финансирования
Бизнес 19 марта 17:02
Биткоин дорожает после удешевления в выходные
Бизнес 19 марта 11:34
Twitter намерен запретить рекламу криптовалют – СМИ
ИКТ 18 марта 23:08
Биткоин дешевеет на новостях о запрете Google рекламы криптовалют
Бизнес 15 марта 09:50
Google планирует запретить рекламу криптовалют
Бизнес 14 марта 10:42
Биткоин продолжает умеренно дешеветь
Бизнес 14 марта 10:37
Лагард призвала к регулированию криптовалют на глобальном уровне
В мире 14 марта 01:58
Основные криптовалюты продолжают дешеветь
Бизнес 13 марта 10:04
Биткоин дорожает на торгах
Бизнес 12 марта 10:02
Стоимость биткоина снижается на торгах
Бизнес 7 марта 11:14
Бесплатный семинар в Баку: Как инвестировать в цифровую валюту?
Бизнес 5 марта 18:06
Курс биткоина значительно вырос
Бизнес 5 марта 11:16
G20 впервые обсудит вопросы кибербезопасности и криптовалюты
Бизнес 2 марта 13:52
Курс биткоина перешел к снижению
Бизнес 1 марта 11:10
Билл Гейтс предупредил об опасности криптовалют
Бизнес 28 февраля 16:50