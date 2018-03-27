Bakcell запускает очередной социальный проект

27 марта 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, совместно с Центром социологических и социально-психологических исследований (CSPS) сообщила о начале нового социального проекта, сообщает мобильный оператор во вторник.

Новый проект, который будет осуществляться в течение следующих шести месяцев, фокусируется на создании «Интернет-портала для развития социально предпринимательских навыков среди наиболее уязвимых групп населения».

Основной целью проекта является создание возможностей для социально незащищённых людей с предпринимательскими и практическими навыками, для поиска работы или предоставления своих услуг и продуктов, путем создания и продвижения их страниц на специальном веб-сайте, что в конечном итоге поможет улучшить их экономические условия и интегрироваться в общество.

Так, для каждого участника проекта будет создана персональная страница на специальном интернет-портале, с помощью которой он/она сможет демонстрировать и рекламировать свои услуги и продукты потенциальным клиентам. Также, портал позволит потенциальным работодателям ознакомиться с профилем участника и связаться с ним напрямую. Предоставляя участникам возможность найти работу или найти покупателя на свои товары и услуги, портал поможет им улучшить свое финансовое благосостояние, повысить самооценку и успешно интегрироваться в общество.

На начальном этапе проекта, который охватит около 100 участников, организаторы определят и выберут людей из наиболее уязвимых групп населения, чьи услуги и/продукты будут продвигаться посредством нового интернет-портала.

«Компания Bakcell, известная своей обширной программой корпоративной социальной ответственности, постоянно находится в поиске новых способов и возможностей для оказания поддержки детям с особыми нуждами и представителям других уязвимых групп населения, и улучшения их благосостояния. Данный проект поможет нам протянуть руку помощи еще большему количеству социально незащищённых людей, и помочь им в поиске работы и в продвижении их товаров и услуг» - отметила Сухейла Джафарова, руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

Центр социологических и социально-психологических исследований (CSPS) был создан группой профессиональных социологов с целью продвижения общественных и социально психологических исследований в Азербайджане.

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Azernews Newspaper
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