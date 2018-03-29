В Telegram произошел массовый сбой

29 марта 2018 12:53 (UTC+04:00)

Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера — сообщения не отправляются, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта downdetector.

Неполадки коснулись нескольких стран. Так, на сайте downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, на сбои в Telegram жалуются пользователи из России, Италии, Украины, Германии.

Официальных сообщений в блоге Telegram и его основателя Павла Дурова пока нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы
США 11:55
Оператор связи Баку запустил коммерческую сеть LTE
ИКТ 11:21
Кыргызстан продолжает цифровую трансформацию страны
ИКТ 11:03
Оператор связи Баку потратит свыше 200 тысяч манатов на аудит финотчетности
ИКТ 10:09
Южная Корея выделит Узбекистану крупный кредит на развитие ИКТ
ИКТ 09:59
Платформы ТВ-провайдеров Азербайджана подвергнутся проверкам
ИКТ 28 марта 17:20
Facebook предоставит пользователям новые средства контроля конфиденциальности
США 28 марта 15:33
В Ташкенте состоится международное мероприятие по криптовалютам
ИКТ 28 марта 15:28
Госоператоры связи Азербайджана будут работать в усиленном режиме
ИКТ 28 марта 15:26
В Азербайджане запущен единый номер справочной службы "155"
ИКТ 28 марта 13:32
Платежная система Азербайджана запустит собственную платформу бесконтактных платежей
ИКТ 28 марта 12:48
В Азербайджане создана ферма майнинга криптовалют
ИКТ 28 марта 12:07
Cybernet разработает ПО для госреестра обременений движимого имущества в Азербайджане
ИКТ 28 марта 10:31
Первый центр инноваций открылся в новом районе на севере Китая
ИКТ 27 марта 19:33
Bakcell запускает очередной социальный проект
ИКТ 27 марта 19:30
Китайская Lenovo будет продвигать в Азербайджане платформу «облачных» решений Nutanix
ИКТ 27 марта 17:37
Азербайджан рассмотрит соглашение о развитии систем сотовой связи
ИКТ 27 марта 15:43
Телеканал Real TV теперь доступен в Ailə TV
ИКТ 27 марта 15:17