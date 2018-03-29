В Telegram произошел массовый сбой

Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера — сообщения не отправляются, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта downdetector.

Неполадки коснулись нескольких стран. Так, на сайте downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, на сбои в Telegram жалуются пользователи из России, Италии, Украины, Германии.

Официальных сообщений в блоге Telegram и его основателя Павла Дурова пока нет.

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