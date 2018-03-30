Microsoft запустил новый образовательный проект в Азербайджане

30 марта 2018 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском университете нефти и промышленности при поддержке компании Microsoft Azerbaijan и содействии министерства образования создан единый тестовый центр для студентов высших образовательных учреждений, сообщили Trend в компании Microsoft Azerbaijan.

Как сказали в компании, в тестовом центре студенты технических факультетов различных вузов смогут сдавать IT экзамены по выгодным условиям и ценам. То есть экзамены не будут обходиться им в баснословную сумму, а условно говоря, в 10 - 15 долларов. В ближайшее время проект будет представлен общественности.

Во всех остальных вузах, где имеются технические факультеты, как сказали ранее в компании, будут открыты Microsoft Imagine Academy, откуда вузы смогут посылать своих студентов на экзамены в тестовый центр.

В настоящее время Microsoft Imagine Academy действует во многих вузах страны. Компания Microsoft предоставляет современные учебные программы и ресурсы для обучения и сертификации учащихся и преподавателей по своим технологиям и продуктам.

Учебные программы Microsoft Imagine Academy организованы так, чтобы учащиеся и преподаватели могли последовательно получать сертификаты и навыки, признаваемые работодателями и необходимые для будущей карьеры.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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