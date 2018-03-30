VMwarevSAN: переход на гиперконвергентную инфраструктуру без риска (ФОТО)

Один из способов превратить ИТ в бизнес-преимущество для компании — ускорить модернизацию инфраструктуры с помощью VMwarevSAN™. Это решение, используемое в качестве основы для гиперконвергентной инфраструктуры, позволяет развивать ЦОД без риска, управлять ИТ-расходами и готовиться к решению будущих задач.

При встраивании vSAN в ведущий на рынке гипервизор обеспечивается оптимизированное для флэш-накопителей и безопасное хранилище для всех критических рабочих нагрузок vSphere. vSAN позволяет снижать совокупную стоимость владения на 50% по сравнению с традиционными хранилищами за счет базирования на стандартных серверах и компонентах x86. А благодаря новым усовершенствованным распределенным кластерам и интеллектуальным операциям в 1 действие сокращаются расходы, становится более умеренной стоимость защиты среды и упрощается повседневное управление. Помимо этого, vSAN обладает адаптивностью, необходимой для удобства масштабирования ИТ-среды, и отличается первой в отрасли встроенной подсистемой шифрования для гиперконвергентной инфраструктуры.

Преимущества VMwarevSAN

Сегодня каждая бизнес-задача представляет собой один или несколько ИТ-проектов. В результате ИТ-отделы нуждаются в более удобном и экономичном подходе к инфраструктуре ЦОД, при котором не требовалось бы полное переобучение. Будучи единственной встроенной платформой для программного хранилища vSphere, решение vSAN помогает заказчикам переходить на гиперконвергентную инфраструктуру без риска, при этом сокращая ИТ-расходы и обеспечивая адаптивное решение, готовое к будущим изменениям в оборудовании, облаках и приложениях.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Развитие без риска. Беспрепятственное распространение преимуществ виртуализации на хранилище с помощью безопасного, интегрированного, гиперконвергентного решения, которое выполняется в среде VMware.

- Использование существующих средств управления, наборов навыков и необходимой аппаратной платформы.

- Преимущества обширной проверенной экосистемы VMware, предоставляющей дополнительные программные решения.

- Обеспечение безопасности данных с помощью первого в отрасли стандартного решения для шифрования в гиперконвергентной инфраструктуре.

Снижение совокупной стоимости владения. Расширение возможностей ограниченных бюджетов благодаря снижению совокупной стоимости владения на 50% за счет консолидации основных возможностей центра обработки данных на базе разнообразного стандартного оборудования x86 и самого надежного гипервизора.

- Экономия за счет использования недорогих серверов большого объема.

- Удобное управление благодаря единому интегрированному стеку ПО.

- Приемлемая по цене защита среды благодаря развертыванию надежных и гибких распределенных кластеров.

Масштабирование для поддержки роста. Подготовка к решению будущих ИТ-задач в средах с несколькими облаками с помощью программной инфраструктуры, которая использует преимущества новейшего оборудования, обеспечивает поддержку приложений следующего поколения и помогает выполнить переход в облако.

- Быстрое обеспечение поддержки новейшего оборудования.

- Специализированное решение для современных корпоративных приложений и контейнеров.

- Единая платформа, разработанная для работы с несколькими облаками.

Эффективность хранилища. vSAN предоставляет расширенные службы хранилища, такие как

исключение дублирования, сжатие и механизм ErasureCoding (RAID 5/6), которые помогают

повысить эффективность использования хранилища в 10 раз, значительно снизить необходимую емкость хранилища и расходы на хранение. Эти эффективные механизмы можно использовать параллельно для любых рабочих нагрузок с минимальным дополнительным расходом ресурсов, что является значительным преимуществом перед другими гиперконвергентными решениями.

Масштабируемость. Распределенная архитектура vSAN поддерживает эластичное масштабирование по мере необходимости и без прерывания работы (от 2 до 64 узлов на кластер). Емкость и производительность можно масштабировать одновременно, добавляя новые узлы в кластер (горизонтальное масштабирование), или по отдельности, добавляя новые диски к существующим узлам (вертикальное масштабирование).

Управление и интеграция. vSAN не требует установки дополнительного программного обеспечения и активируется несколькими щелчками мыши. Управление осуществляется с помощью веб-клиента vSphere. Virtual SAN интегрируется с технологиями VMware, включая такие компоненты, как vMotion®, HighAvailability и FaultTolerance, и такие продукты, как VMware Site Recovery Manager™, VMware vRealize® Automation™ и vRealize Operations™.

Безопасность. vSAN предлагает первое в отрасли встроенное решение для обеспечения безопасности в гиперконвергентной инфраструктуре с поддержкой программного шифрования данных на хранении. Встроенная непосредственно в решение vSAN подсистема шифрования поддерживает выбор заказчиком стандартных дисков (твердотельных накопителей и жестких дисков), благодаря чему удается обойти ограничение возможностей и исключить дорогостоящие взносы за диски, поддерживающие самошифрование. Решение vSAN было разработано для обеспечения соответствия нормативным требованиям, поддерживает двухуровневую проверку подлинности (SecurID и CAC) и является первым гиперконвергентным решением, руководство STIG для которого одобрено Агентством по оборонным информационным технологиям (DISA).

Автоматизация. Выделение ресурсов хранения и управление уровнями обслуживания хранилищ (например, емкостью, производительностью, доступностью) автоматизированы и выполняются на основе ориентированных на ВМ политик, которые можно настраивать и изменять, не прерывая работу. Хранилище vSAN оснащено технологией динамической самонастройки: оно адаптируется к изменениям рабочих нагрузок и надлежащим образом распределяет ресурсы хранения, обеспечивая соответствие каждой виртуальной машины настроенным для нее политикам хранения.

Основные возможности

Тесная интеграция с vSphere. Решение vSAN встроено в ядро vSphere, что обеспечивает оптимизацию ввода-вывода и производительность высочайшего уровня при минимальной нагрузке на процессор и память.

Оптимизация для работы с флэш-накопителями. Благодаря встроенному кэшированию на серверных флэш-накопителях vSAN сокращает время задержки хранилища. Последняя оптимизация в версии vSAN 6.6 обеспечивает скорость ввода-вывода на 50% выше, чем это было возможно ранее. Стоимость развертывания vSAN на основе флэш-накопителей не превышает 1 доллара на 1 ГБайт полезной емкости, что более чем в два раза ниже аналогичного показателя для конкурирующих гибридных гиперконвергентных решений.

Гибкое горизонтальное или вертикальное масштабирование без прерывания работы.

Увеличение емкости и производительности без прерывания работы за счет добавления новых узлов в кластер (горизонтальное масштабирование) или дисков в существующие узлы (вертикальное масштабирование).

Исключение дублирования и сжатие. Исключение дублирования и сжатие на основе ПО оптимизируют емкость хранилища на основе флэш-накопителей и в 7 раз сокращают объем данных при минимальном дополнительном расходе памяти и ресурсов процессора.

Механизм Erasure Coding. Erasure Coding обеспечивает почти двукратное увеличение полезной емкости хранилища без влияния на уровень устойчивости данных. Благодаря одинарному или двойному контролю по четности обеспечивается устойчивость к одному или двум сбоям.

Шифрование vSAN. Встроенная в решение vSAN подсистема шифрования обеспечивает безопасность данных на хранении на уровне кластера и поддерживает все возможности vSAN, в том числе механизмы эффективного использования пространства, например исключение дублирования и сжатие. Быстро включаемая подсистема шифрования vSAN была создана для

обеспечения соответствия нормативным требованиям и предлагает удобное управление ключами с поддержкой всех совместимых с KMIP средств управления ключами, таких как CloudLink, Hytrust, SafeNet, Thales и Vormetric.

Распределенные кластеры с локальной защитой. Поддерживается создание надежного распределенного кластера с локальной защитой и защитой среды между двумя средами, территориально удаленными друг от друга, и выполнение синхронной репликации данных между ними. Распределенный кластер обеспечивает доступность корпоративного уровня без прерывания работы в случае полного отказа одной из сред, а также при сбоях локальных компонентов, без потери данных и практически без простоев. Пользователи могут настроить гибкую защиту на уровне ВМ и изменять политики без прерывания работы, при этом расходы будут на 50% меньше, чем у ведущих традиционных решений.

Качество обслуживания. Теперь доступная во всех редакциях vSAN система качества обслуживания контролирует, ограничивает и отслеживает число операций ввода-вывода в секунду, потребляемых определенными виртуальными машинами, для исключения проблемы монополизации ресурсов.

Служба проверки работоспособности vSAN. Система проверки работоспособности предоставляет встроенные средства анализа совместимости оборудования, мониторинга производительности, диагностики и создания отчетов о емкости хранилища непосредственно с сервера VMware vCenter Server®.

Доступ к iSCSI. Хранилище vSAN можно использовать в качестве целевого устройства iSCSI для физических рабочих нагрузок. Все основные возможности остаются доступными.

Управление ими осуществляется с помощью сервера vCenter.

Средства анализа vSAN для облака. Средства vSAN для анализа облака помогают поддерживать работу vSAN в оптимальном состоянии, а также ускоряют мониторинг и устранение неполадок, обеспечивая выдачу уведомлений и практических рекомендаций от службы поддержки в режиме реального времени. Средства анализа также могут оптимизировать производительность для определенных сценариев с рекомендуемыми параметрами.

Прямое подключение между двумя узлами. Сэкономьте до 20% на каждую среду за счет устранения потребности в коммутаторах между серверами при развертывании на двух узлах.

Используйте перекрестные кабели, чтобы быстро и надежно подключить серверы напрямую.

Комплексный интерфейс PowerCLI. vSAN обеспечивает удобную и масштабируемую автоматизацию корпоративного класса с помощью комплексного набора командлетов PowerCLI.

Новые обновления комплекта SDK и API-интерфейсов повышают возможности автоматизации корпоративного класса с помощью API-интерфейсов REST.

Единая консоль управления. vSAN устраняет необходимость в изучении работы специализированных интерфейсов хранилищ. Инициализация теперь выполняется в два действия, а новый способ управления жизненным циклом оборудования одним нажатием кнопки может сократить объем стандартных задач на 80%.

Управление на основе политик, ориентированных на ВМ. Для автоматизации выделения ресурсов хранения и их балансировки vSAN использует политики хранения, ориентированные на требования ВМ. Таким образом, каждая виртуальная машина получает только назначенные

ей ресурсы и службы.

Встроенные средства обеспечения доступности и отказоустойчивости. vSAN автоматически распределяет, контролирует доступность и проводит восстановление данных в кластере, обеспечивая защиту от потерь данных в случае сбоя диска, узла, сети или стойки. Хранилище совместимо с vSphere HighAvailability, vSphereFaultTolerance и другими средствами обеспечения доступности.

vSphereReplication™ для vSAN обеспечивает асинхронную репликацию ВМ с целевыми точками восстановления в пределах 5 минут. Новые оперативные возможности обеспечивают набор высокодоступных средств управления, независимых от vCenter, а интеллектуальная перестройка ускоряет восстановление.

Официальный дистрибьютор VMware в Азербайджане компания MONT.



О компании MONT



Группа компаний MONT начала свою деятельность в 1991 году и в настоящее время является одним из крупнейших дистрибьюторов программного обеспечения в России и СНГ. Филиалы компании присутствуют во всех федеральных округах России, в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от новых и перспективных игроков рынка. Ключевые направления бизнеса компании включают классическую и электронную дистрибуцию, облачные сервисы и экспертные решения. По поводу приобретения продуктов VMware вы можете обращаться по телефону +994 (12) 497 20 85/84 или по электронному адресу: products.az@mont.com. Сайт www.mont.az. Страница в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/montazerbaijan.

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