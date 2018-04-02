Структуры минсвязи Азербайджана перешли на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими президентскими выборами в Азербайджане, структурные подразделения министерства транспорта, связи и высоких технологий перешли на усиленный режим работы, сказал Trend в понедельник источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, в телекоммуникационных узлах операторов (ООО Aztelekom и "Бакинская телефонная связь") организовано постоянное дежурство, и сотрудники проводят регулярный осмотр технического состояния сетей связи и установленных на избирательных участках камер.

Всем структурным подразделениям министерства поручено обеспечить бесперебойную работу услуг связи, интернета, телевидения, радио- и почтовой связи.

Ведомство также поручило принять дополнительные меры для усиления служб безопасности и привести в готовность аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.

Параллельно с этим проводимые работы по оптимизации инфраструктуры кабельно-канализационных сооружений в Баку и строительно-монтажные работы временно приостановлены, чтобы избежать возможных сбоев в работе сетей связи.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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