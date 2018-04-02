Услуга 4G от Azercell теперь более доступна для абонентов

БАКУ /Trend/ - Ведущий мобильный оператор на коммуникационном рынке Азербайджана ООО «Azercell Telekom» продолжает оказывать качественные услуги своим абонентам. Компания «Azercell Telekom», обладающая крупнейшей 4G-сетью в стране, успешно завершив проект модернизации, передала в пользование абонентов сервер данных HSS (Home Subscriber Server). Отныне абоненты Azercell, имеющие мобильные устройства и Sim-карту, поддерживающую 4G, уже могут воспользоваться 4G-услугой, не обращаясь при этом в офисы Azercell Ekspres. Для этого абоненту достаточно выбрать в устройстве 4G-сеть. Для сведения отметим, что проект HSS предусматривает размещение в единой базе всех данных об услугах, которыми пользуется абонент, что позволяет абоненту беспрепятственно подключиться к другим сервисам и сетям, а также пользоваться возможностями данных подключений.

Отметим, что компания Azercell, впервые в стране представившая 4G-услугу для своих абонентов и нацеленная на обеспечение всех регионов Азербайджана высокоскоростным мобильным интернетом, произвела установку в 2017 году станций 4G в Гяндже, Барде, Шамкире и Лянкаране, наряду с Баку и Абшеронским полуостровом. Таким образом, Azercell стал первым оператором мобильной связи, впервые запустившим в регионах услугу LTE. Число пользователей 4G-интернета Azercell, располагающего крупнейшей LTE-сетью в стране, выросло в 3 раза, по сравнению с предыдущим годом, а объем использованного мобильного интернета увеличился на 50%.

Напомним, что невероятно высокая скорость, обеспечиваемая сетью 4G, позволяет более удобно воспользоваться мобильным ТВ, видеоконференцией, онлайн-играми и различными программами, составляющими основу современного Интернет-пространства.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг из одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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