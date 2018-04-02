В 2017 году дневная прибыль трех крупнейших сотовых операторов Китая превысила $58 млн

2 апреля 2018 19:52 (UTC+04:00)

Компании China Mobile, China Unicom и China Telecom опубликовали финансовые отчёты за 2017 год. По данным этих отчётов чистая прибыль трех крупнейших сотовых операторов Китая в 2017 году составила 133,326 миллиарда юаней (21,2 миллиарда долларов), их средняя дневная прибыль достигла 365 миллиона юаней (около 58 миллионов долларов), сообщает газета People's Daily.

В прошлом году общий доход компании China Telecom увеличился на 3,9 процента и составил 366,2 миллиарда юаней, а чистая прибыль выросла на 3,3 процента до 18,617 миллиарда юаней. Доход компании China Mobile составил 740,5 миллиарда юаней, увеличившись на 4,5 процента, ее чистая прибыль – 114,279 миллиарда юаней, увеличившись на 5,1 процента. Общий доход и чистая прибыль у компании China Unicom соответственно составили 274,8 миллиарда юаней и 430 миллионов юаней, повысившись на 0,2 процента и 176,4 процента соответственно.

На конец 2017 года число клиентов China Mobile составило 887 миллионов, из них 649 миллионов были пользователями сетей 4G. Число пользователей China Telecom – 250 миллионов, включая 182 миллиона пользователей сетей 4G. Количество подписчиков China Unicom достигло 284 миллионов.

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