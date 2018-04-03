GS1 Azerbaijan представил мобильное приложение для сканирования штрих-кодов

3 апреля 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - GS1 Azerbaijan запустил одноименное мобильное приложение, позволяющее сканировать штрих-коды и получать детальную информацию о продукции, сообщил Trend во вторник глава портала Azexport Заур Гардашев.

По его словам, информационная база GS1 Azerbaijan взаимосвязана с международной базой.

«Кроме того, у нас есть определенные разработки с GS1, например, касательно возможности получения детальной информации о продукции, зарегистрированной на Azexport. Принцип поиска так же будет связан со сканированием штрих-кодов. Пока же на начальном этапе был предложен вариант, позволяющий проверять наличие штрих-кодов в базе данных GS1. Соответственно, отсутствие информации будет означать, что продукция является контрафактной», - сказал Гардашев.

Дистрибутив GS1 Azerbaijan, по его словам, доступен для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В ближайшие две недели мобильный софт появится и в магазине приложений App Store.

Стандарты штрихового кодирования и рекомендации создаются международной неправительственной организацией GS1. Организация оказывает услуги предприятиям–товаропроизводителям и индивидуальным предпринимателям, которые используют единые стандарты штриховых кодов для нумерации товарной продукции и руководствуются общими рекомендациями по нанесению штриховых кодов на товары.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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