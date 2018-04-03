Сократились атаки на инфосистемы госведомств Азербайджана

3 апреля 2018 14:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 6 марта 09:37
В Азербайджане выросло число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 5 февраля 13:26
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 5 января 09:27
В Азербайджане завершен первый этап разработки антивирусного ПО (ВИДЕО)
ИКТ 4 января 13:49
Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за 2017 год
ИКТ 4 января 13:25
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 4 декабря 2017 11:20
Азербайджан вносит вклад в усиление роли OIC-CERT
ИКТ 7 ноября 2017 10:41
В Азербайджане увеличилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 2 ноября 2017 12:20
Госструктуры Азербайджана не обращались с жалобами относительно заражения вирусом BadRabbit - CERT
ИКТ 25 октября 2017 13:22
В Азербайджане приостановлена разработка антивирусного софта
ИКТ 17 октября 2017 11:43
Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений
ИКТ 6 октября 2017 18:34
Число киберугроз инфосистемам госструктур в Азербайджане вновь выросло
ИКТ 3 октября 2017 10:09
Число киберугроз инфосистемам госструктур в Азербайджане в августе существенно выросло
ИКТ 7 сентября 2017 15:41
В Азербайджане увеличилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 2 августа 2017 15:27
Азербайджан запустит отечественную программу антивирусной защиты
ИКТ 6 июля 2017 13:33
Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений
ИКТ 4 июля 2017 17:59
В Азербайджане сократилось число киберугроз инфосистемам госструктур
ИКТ 4 июля 2017 10:41
Обращений с заражением вирусом Petya из госструктур Азербайджана не поступало - CERT
ИКТ 29 июня 2017 11:13