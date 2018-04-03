Azercell приступает к реализации летней студенческой программы стажировки

3 апреля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom, придавая большое значение развитию молодого поколения, в очередной раз приступает к реализации летней студенческой программы стажировки. Со 2 апреля стартует летняя студенческая программа стажировки для студентов последних 2-х курсов степени бакалавра и магистрантов, обучающихся в ВУЗах Азербайджана, а также для студентов группы SABAH министерства образования. Студенты могут подать заявку на участие в программе до 13 апреля 2018 года, посредством ссылки https://www.azercell.com/az/company/career/development_oportunities/internship2018/. Студенты в рамках программы, которая стартует с 2 июля воспользуются шансом пройти стажировку в Azercell сроком на 2 месяца.

Летняя студенческая программа стажировки создает для представителей молодежи возможность прохождения стажировки в компании Azercell и применения приобретенных в ВУЗах теоретических знаний в реальной рабочей обстановке. Студенты, привлекаемые к интересным и ответственным проектам, приобретают знания о телекоммуникационной промышленности от непосредственного источника, что способствует последующему карьерному росту молодежи. В рамках летней студенческой программы стажировки, проводимой с 2008 года по настоящее время, в Azercell прошли стажировку 155 студентов, включая 13 студентов группы SABAH, из них 20 студентов трудоустроены в компании.

Напомним, что Azercell Telekom в ходе своей деятельности регулярно осуществляет проекты, направленные на развитие молодежи. Значительная часть социальных проектов, реализуемых Azercell, связана с образованием. В то же время Azercell сотрудничает с ведущими университетами, оказывая содействие совершенствованию материально-технической базы ВУЗов.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг из одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Услуга 4G от Azercell теперь более доступна для абонентов
ИКТ 2 апреля 17:00
Azercell сворачивает услугу Mobile Fax/DATACell
ИКТ 19 марта 09:49
Azercell проводит праздничную кампанию для своих абонентов
ИКТ 16 марта 10:06
Azercell расширяет охват интернет-роуминга для абонентов SimSim
ИКТ 15 марта 09:15
Azercell оказала поддержку студентам Западно-Каспийского университета в Азербайджане
ИКТ 14 марта 18:11
Новый Azercell Exclusive для абонентов Сумгайыта (ФОТО)
ИКТ 13 марта 13:00
Компания Azercell на карьерной выставке в ADA
ИКТ 8 марта 13:35
Azercell приняла участие в очередной карьерной выставке
ИКТ 7 марта 19:38
Azercell запускает новую кампанию для абонентов, желающих воспользоваться 4G
ИКТ 6 марта 21:02
У мобильного оператора Azercell новый владелец
ИКТ 5 марта 16:19
Azercell Telekom и RMDM запустили социальный проект по защите детского здоровья
ИКТ 2 марта 19:27
100 подарочных минут абонентам от Azercell
ИКТ 1 марта 17:37
Мобильный оператор Азербайджана интегрирует искусственный интеллект в свои сервисы
ИКТ 1 марта 15:39
Прибыль мобильного оператора Азербайджана значительно сократилась
ИКТ 1 марта 12:27
Мобильный оператор Азербайджана обновит опцию "персональный кабинет"
ИКТ 28 февраля 20:01
Доходы мобильного оператора Азербайджана выросли на 5%
ИКТ 28 февраля 12:58
Оператор мобильной связи Азербайджана готовится к запуску услуги VoLTE
ИКТ 28 февраля 12:38
Azercell огласила инвестиции в экономику Азербайджана за 20 лет
ИКТ 28 февраля 12:30