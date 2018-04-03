Azercell приступает к реализации летней студенческой программы стажировки

БАКУ /Trend/ - Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom, придавая большое значение развитию молодого поколения, в очередной раз приступает к реализации летней студенческой программы стажировки. Со 2 апреля стартует летняя студенческая программа стажировки для студентов последних 2-х курсов степени бакалавра и магистрантов, обучающихся в ВУЗах Азербайджана, а также для студентов группы SABAH министерства образования. Студенты могут подать заявку на участие в программе до 13 апреля 2018 года, посредством ссылки https://www.azercell.com/az/company/career/development_oportunities/internship2018/. Студенты в рамках программы, которая стартует с 2 июля воспользуются шансом пройти стажировку в Azercell сроком на 2 месяца.

Летняя студенческая программа стажировки создает для представителей молодежи возможность прохождения стажировки в компании Azercell и применения приобретенных в ВУЗах теоретических знаний в реальной рабочей обстановке. Студенты, привлекаемые к интересным и ответственным проектам, приобретают знания о телекоммуникационной промышленности от непосредственного источника, что способствует последующему карьерному росту молодежи. В рамках летней студенческой программы стажировки, проводимой с 2008 года по настоящее время, в Azercell прошли стажировку 155 студентов, включая 13 студентов группы SABAH, из них 20 студентов трудоустроены в компании.

Напомним, что Azercell Telekom в ходе своей деятельности регулярно осуществляет проекты, направленные на развитие молодежи. Значительная часть социальных проектов, реализуемых Azercell, связана с образованием. В то же время Azercell сотрудничает с ведущими университетами, оказывая содействие совершенствованию материально-технической базы ВУЗов.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг из одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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