Участники программы AppLab познакомились с историей успеха молодого девелопера

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала встречу участников своей инновационной программы развития и инкубации AppLab с одним из самых успешных молодых девелоперов и стартаперов страны Тогрулом Самедом.

Тогрул Самед известен тем, что со своей командой разработчиков создал и популяризировал мобильную игру Fatal Fight, которая была представлена в категории «Лучшие новые игры» Appstore в 21 стране мира, а также была скачана более 5 миллионов раз в Google Play. Впоследствии, игра была продана компании Itech Media Solutions и стала игрой «Номер 1» в китайском магазине приложений для Android (TapTap).

Кроме этого, Тогрул также является создателем других успешных стартапов, таких как платформа краудтестинга Buglance и ресторан Tado Café в Баку.

На встрече с молодыми азербайджанскими разработчиками, которые работают над своими проектами в центре AppLab, Тогрул поделился историей своего успеха и дал важные рекомендации и советы о том, как правильно начать стартап и управлять бизнесом.

Отметим, что команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Многие из проектов разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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