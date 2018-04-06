Huawei примет участие в развитии национальной широкополосной сети Узбекистана

В рамках своего визита в КНР, по приглашению компании Huawei, представители государственных органов Республики Узбекистан посетили выставочный центр, находящийся в штаб квартире компании в городе Шенчжэнь, сообщают в пятницу узбекские СМИ.

В выставочном центре были представлены решения и подробный расклад по внедрению концепций «Безопасный» и «Умный» город. А также были представлены технологии eLTE, используемые в транспортном секторе: железная дорога, метро и авиа сообщения.

В презентации концепции «безопасного» города были продемонстрированы комплексные решения, которые включают в себя командный конвергентный центр, систему видео наблюдения, систему анализа видео данных и хранилище больших данных (Big Data), которые компания Huawei производит и интегрирует сама. Для ознакомления с практическим применением системы «безопасного» города, внедренного компанией Huawei, представители делегации были приглашены в полицейский центр самого большого района города Шенчжэнь - Лунган. В данном районе проживает около 4,5 млн населения. По району установлено более 24 тысяч HD камер видео наблюдения, а также расположен конвергентный командный центр, где работают аналитики, полицейские и ИКТ специалисты района Лунган. Система «безопасного» города, представленная Huawei, включает в себя систему распознавания лиц, распознавания номеров, цветов и марок автомобилей, опознавание людей по ID карте и систему транковой связи, основанной на еLTE.

В ходе презентации системы «безопасного» города участники делегации были заинтересованы темпом и процентом снижения уровня преступности в районе после применения новых и инновационных технологий. На что сотрудники полиции Лунган отметили, что за два года случаи криминала снизились до 53%, сроки расскрываемости преступлений и дел значительно сократились. Но необходимо отметить, что за снижением криминальных действий замечается повышение уровня кибер преступлений. В ответ на что полиция Шенчжэня стала внедрять новую систему и новые направления, такие как отдел по борьбе с кибер преступностью и с электронным мошенничеством. Полиция Лунгана дала подробный ответ, как данный отдел противодействует мошенническим действиям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая через сеть Интернет.

После завершения визита в полицейский участок и демонстрации системы «безопасного» города гостям делегации была представлена концепция «умного» города, где основным аспектом считается интернет вещей (IoT). Компания Huawei является одним из лидеров по производству чипсетов, используемых в IoT. Делегации из Узбекистана были продемонстрированы такие системы как умные счетчики, умное водоснабжение, умная утилизация, умное освещение улиц и ряд других решений, которые способствуют улучшению процесса управления города и любого населенного пункта. Наглядное ознакомление с комплексным решением «умного» города было очень важным для делегации, так как в Узбекистане планируется разработка нормативно-правовых документов, включающих концепции «Умного города», «Умной махалли», «Умного дома» и «Умного хокимията».

Завершающим мероприятием визита стало подписание меморандума о взаимопонимании между «Huawei Tech Investment Tashkent» и «Центром Стратегии Развития». Подписанный меморандум направлен на улучшение качества экономического роста, международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, которые являются основной частью ИКТ.

Учитывая взаимную заинтересованность и важность международного сотрудничества в развитии информационных технологий и выражая готовность к осуществлению научных и образовательных проектов, стороны согласились на реализацию совместной работы по развитию национальной широкополосной сети Республики Узбекистан, на сотрудничество в области совместных исследований и в области цифровой трансформации государства.

В ходе исполнения меморандума стороны будут стремиться к проведению совместных международных конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам устойчивого социально-экономического роста, инновационного развития, а также обмена знаниями и информацией. Стороны договорились о визитах делегаций из Узбекистана в КНР с целью ознакомления с успешной китайской практикой в различных областях, включая ИКТ, инновации, сельское хозяйство, общественные услуги и т.д.

«Меморандум стал одним из важных шагов по выполнению Государственной программы по реализации стратегии действий в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» в Узбекистане, согласно которому намечена организация современных производств и инженерно-коммуникационных инфраструктур в регионах», - отметил Даврон Азизов, директор департамента Huawei в Узбекистане по связям с общественностью и государственными органами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.