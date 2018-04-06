Израильско-британская компания анонсировала смартфон для добычи криптовалюты

Израильско-британский старт-ап Sirin Labs анонсировал смартфон и компьютер, позволяющий добывать токены (криптовалюту), безопасно хранить, продавать и покупать цифровую валюту и совершать покупки в интернет-магазинах.

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на агентство "Блумберг", смартфон под названием Finney оснастят системой Shield OS с открытым исходным кодом.

Для хранения биткоинов и других криптовалют в смартфон интегрируют специальный аппаратный модуль — криптографический электронный кошелек, обеспечивающий повышенный уровень кибербезопасности.

По выбору пользователся доступ к устройству может быть получен через пароль, сканирование сетчатки глаза или дактилоскопию пальцев.

Производство смартфонов-майнеров и компьютеров на основе блокчейна налаживает выпускающая айфоны тайваньская Foxconn.

Старт продаж нового блокчейн-смартфона запланирован на октябрь нынешнего года, а к концу 2019 года их количество может быть доведено до 100 тысяч. На сегодняшний день компания уже получила свыше 25 тысяч предзаказов.

Стартовая цена инновационного смартфона составит порядка 1000 долларов.

Подробности о компьютере для майнинга появятся позднее.

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