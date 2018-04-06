Израильско-британская компания анонсировала смартфон для добычи криптовалюты

6 апреля 2018 11:51 (UTC+04:00)

Израильско-британский старт-ап Sirin Labs анонсировал смартфон и компьютер, позволяющий добывать токены (криптовалюту), безопасно хранить, продавать и покупать цифровую валюту и совершать покупки в интернет-магазинах.

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на агентство "Блумберг", смартфон под названием Finney оснастят системой Shield OS с открытым исходным кодом.

Для хранения биткоинов и других криптовалют в смартфон интегрируют специальный аппаратный модуль — криптографический электронный кошелек, обеспечивающий повышенный уровень кибербезопасности.

По выбору пользователся доступ к устройству может быть получен через пароль, сканирование сетчатки глаза или дактилоскопию пальцев.

Производство смартфонов-майнеров и компьютеров на основе блокчейна налаживает выпускающая айфоны тайваньская Foxconn.

Старт продаж нового блокчейн-смартфона запланирован на октябрь нынешнего года, а к концу 2019 года их количество может быть доведено до 100 тысяч. На сегодняшний день компания уже получила свыше 25 тысяч предзаказов.

Стартовая цена инновационного смартфона составит порядка 1000 долларов.

Подробности о компьютере для майнинга появятся позднее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Будущий король Саудии сказал, когда наступит мир с Израилем
Арабские страны 10:14
В Британии вводят "налог на сахар"
Европа 03:14
Путин назначил нового посла в Израиле
Россия 5 апреля 20:24
Посол: Выходцы из Беларуси вносят большой вклад в развитие межгосударственного диалога с Израилем
Беларусь 5 апреля 17:46
Royal Dutch Shell объявила об уходе из месторождения у берегов Газы
Израиль 5 апреля 15:43
LATAM анонсировал рейсы из Израиля в Бразилию
Израиль 5 апреля 12:05
Нетаньяху обсудил строительство газопровода в Европу с лидерами Кипра и Греции
Израиль 5 апреля 09:41
Израиль ждет ответ от африканской страны, готовой принять нелегалов
Израиль 4 апреля 20:43
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери
Россия 4 апреля 20:09
Россия обвинила Британию в избегании контактов по "делу Скрипаля" в ОЗХО
Россия 4 апреля 17:51
Виктория Скрипаль обратилась в посольство Британии за информацией о дяде
Европа 4 апреля 17:46
Уганда отрицает наличие соглашений с Израилем о приеме беженцев
Израиль 4 апреля 17:08
Арестованы боевики, планировавшие атаку против израильских ВМС
Израиль 4 апреля 12:34
Трамп и Нетаньяху обсудили влияние Ирана на Ближнем Востоке
США 4 апреля 09:59
Новейший скоростной процессор Intel получил израильский дизайн
США 3 апреля 20:28
В британской лаборатории не смогли установить происхождение "Новичка"
Европа 3 апреля 20:04
Лев Спивак: Предвыборная обстановка в Азербайджане стабильная и спокойная
Политика 3 апреля 18:52
Саудовский кронпринц впервые признал право Израиля на существование
Израиль 3 апреля 17:03