Технопарк Азербайджана запускает новый проект «От идеи до бизнеса»

6 апреля 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «Парк высоких технологий» с 20 апреля запускает новый проект под названием «От идеи до бизнеса», сообщили Trend в пятницу ООО.

По словам собеседника агентства, мероприятия будут проведены в восьми регионах страны, в том числе в Баку, в Сумгайыте, Мингячевире, Лянкяране, Губе, Шеки, Гяндже и Нахчыванской Автономной Республике.

«Первая часть будет состоять из инфосессий, а вторая часть из командного конкурса. По итогам конкурса будут выбраны победители, которые в ноябре примут участие в финале в Баку за звание «Стартап Азербайджана». Самые успешные проекты будут представлены на выставке BakuTel-2018», - сказали в ООО.

Суть инициативы «От идеи до бизнеса», как сказали в ООО, состоит в том, что бы привести региональные стартапы в Баку и дать им возможность развиваться в инкубационном центре «Парка высоких технологий», что в свою очередь способствует зарождению конкуренции между столичными и региональными стартапами.

ООО "Парк высоких технологий" создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от пятого ноября 2012 года. Парк станет территорией с необходимой инфраструктурой, материально-технической базой и структурами управления для проведения исследований в сферах ИКТ, телекоммуникаций и космической связи, энергетической эффективности, разработки новых высоких технологий.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанские ученые разрабатывают технологию добычи алюминиевых руд
ИКТ 27 марта 14:30
Азербайджан привлекает иностранных вендоров для локализации производства IT-продукции
ИКТ 12 марта 13:39
IT-компания Азербайджана увеличит оборотный капитал
ИКТ 5 марта 11:58
IT-компании Азербайджана локализуют сборку продукции мировых вендоров
ИКТ 2 марта 16:52
«Парк высоких технологий» Азербайджана приступает к реализации собственных дорожных карт
ИКТ 2 марта 12:16
На Пираллахи стартует очередной этап строительства зданий технопарка
ИКТ 1 марта 19:17
Оглашена дата запуска нового центра инноваций Парка высоких технологий Азербайджана
ИКТ 28 февраля 16:24
Академический Технопарк приступил к производству военных дронов
ИКТ 21 февраля 16:08
Еще три предприятия Азербайджана стали резидентами академического технопарка
ИКТ 19 февраля 17:33
В Мингячевирский технопарк будут привлечены новые технологические проекты
ИКТ 16 февраля 11:21
В Баку будет создана новая экосистема поддержки стартапов
ИКТ 13 февраля 15:33
В руководстве «Парка высоких технологий» Азербайджана новое назначение
ИКТ 12 февраля 15:38
Азербайджан и Беларусь смогут сотрудничать в сфере робототехники
ИКТ 9 февраля 08:38
Азербайджан и Беларусь смогут сотрудничать в сфере робототехники
ИКТ 2 февраля 17:46
Минсельхоз Азербайджана будет использовать дроны
ИКТ 25 января 13:51
Азербайджан и Китай создают площадку для налаживания бизнес-отношений в сфере IT
ИКТ 7 января 18:43
Азербайджан и Китай создают площадку для налаживания бизнес -отношений в сфере IT
ИКТ 29 декабря 2017 08:00
В Азербайджане наладят производство автомобильных аккумуляторов
ИКТ 25 декабря 2017 11:30