Технопарк Азербайджана запускает новый проект «От идеи до бизнеса»

БАКУ /Trend/ - ООО «Парк высоких технологий» с 20 апреля запускает новый проект под названием «От идеи до бизнеса», сообщили Trend в пятницу ООО.

По словам собеседника агентства, мероприятия будут проведены в восьми регионах страны, в том числе в Баку, в Сумгайыте, Мингячевире, Лянкяране, Губе, Шеки, Гяндже и Нахчыванской Автономной Республике.

«Первая часть будет состоять из инфосессий, а вторая часть из командного конкурса. По итогам конкурса будут выбраны победители, которые в ноябре примут участие в финале в Баку за звание «Стартап Азербайджана». Самые успешные проекты будут представлены на выставке BakuTel-2018», - сказали в ООО.

Суть инициативы «От идеи до бизнеса», как сказали в ООО, состоит в том, что бы привести региональные стартапы в Баку и дать им возможность развиваться в инкубационном центре «Парка высоких технологий», что в свою очередь способствует зарождению конкуренции между столичными и региональными стартапами.

ООО "Парк высоких технологий" создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от пятого ноября 2012 года. Парк станет территорией с необходимой инфраструктурой, материально-технической базой и структурами управления для проведения исследований в сферах ИКТ, телекоммуникаций и космической связи, энергетической эффективности, разработки новых высоких технологий.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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