Оператор связи Баку расширяет проект «Оптика в дом»

9 апреля 2018 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный оператор связи - ООО "Бакинская телефонная связь" – приступает к реализации очередного этапа проекта расширения широкополосного доступа по технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network), сообщает в понедельник министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, созданная оператором инфраструктура позволяет на первом этапе подключить к широкополосным услугам примерно 30 тысяч домохозяйств.

"В настоящее время преимуществами сети GPON уже пользуются примерно девять тысяч домохозяйств. В ближайшее время стартует второй этап проекта, в рамках которого предусматривается строительство инфраструктуры для подключения к сети GPON примерно 100 тысяч домохозяйств", - говорится в сообщении.

Технология GPON является актуальной для расширения услуги широкополосного интернета, который позволяет обеспечить конечного пользователя доступом к сети интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Технология позволяет оператору оказывать по оптоволоконному кабелю услуги Triple-Play (интернет, телефония и IP-телевидение), а высокая скорость передачи данных - просматривать каналы высокой четкости - HDTV.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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