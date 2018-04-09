Azercell содействует проведению III Фестиваля буктрейлеров

9 апреля 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom, реализовавшая до сегодняшнего дня ряд успешных проектов в целях развития культуры чтения и повышения интереса к книгам в нашей стране, на этот раз оказала содействие проведению III Фестиваля буктрейлеров. Компания принимает участие в качестве партнера Фестиваля буктрейлеров, который проводится под девизом «Kitabı tanıdın, kitabla tanının!» (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана. В фестивале, главная цель которого заключается в пропаганде книг и чтения в нашем обществе, поддержке и развитии креативных форм просвещения, а также в выявлении талантливых и творческих представителей молодежи в сфере кино, могут участвовать буктрейлеры, повествующие об изданных в печатном виде книгах или серии книг азербайджанских авторов (в независимости от года издания).

В данное время прием работ завершился. Церемония награждения победителей состоится в начале мая, накануне «Всемирного дня книги». Победителей конкурса, занявших первое, второе (два участника-победителя) и третьи места (три участника-победителя), ждут денежные призы в размере 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов соответственно. Оценивать представленные на конкурс буктрейлеры будет жюри в составе известных писателей, киноведов и общественных деятелей страны.

Для сведения отметим, что в целях пропаганды чтения компания Azercell еще в 2015 году представила проект Bookmate, не имеющий альтернативу в стране. Bookmate - это мобильная программа, предназначенная для чтения тысячи книг на электронном устройстве. Программа Bookmate предлагает абонентам Azercell книги на Азербайджанском, а также русском, английском и турецком языках. В библиотеке, насчитывающей восемьсот пятьдесят тысяч книг, можно получить наиболее продаваемые, наиболее читаемые, самые популярные классические и современные произведения и другие образцы. Пользователи Bookmate могут прочитать или загрузить на мобильное устройство любую книгу всего за 3,5 манатов абонентской платы в месяц. Другой важное преимущество состоит в том, что здесь читатели могут ознакомиться не только с иностранной литературой, но и с произведениями Азербайджанских авторов. Кроме этого, с этой услугой нет необходимости наличия доступа в интернет для посещения библиотеки Bookmate.

Azercell Telekom и впредь будет содействовать реализации социальных проектов, нацеленных на повышение культуры чтения среди молодежи.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг из одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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